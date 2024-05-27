رئيس «الجيل»: ندعم مواقف الدولة في حماية الأمن القومي

رحّب ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، بانعقاد مجلس أمناء الحوار الوطني في الأول من يونيو المقبل، بحضور ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، مشيرا إلى أهمية المرحلة الجديدة من الحوار الوطني، التي تتضمن موضوعات الأمن القومي والسياسة الخارجية، تزامنًا مع استمرار جرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها حكومة الاحتلال الإسرائيلي.

ودعا رئيس الحزب، مجلس الأمناء إلى اعتماد محور جديد يسمى «محور الأمن القومي والسياسة الخارجية»، بمقرر ومقرر مساعد، إضافة إلى توسيع المجلس ليشمل ممثلين عن الأحزاب التي أثبتت جدارتها في المراحل السابقة من الحوار الوطني.

دعم مواقف مصر

وأكد رئيس حزب الجيل على أهمية اندماج كافة أطياف الشعب المصري، من أحزاب ونقابات ومنظمات مجتمع مدني، حول القيادة السياسية والمؤسسات السيادية، لدعم مواقف مصر في حماية الأمن القومي ومواجهة العدوان الإسرائيلي الوحشي على قطاع غزة، ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية، منددا بالهجوم البربري الإجرامي الذي نفذه جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس الأحد، على مراكز إيواء النازحين في رفح الفلسطينية.