قبل اجتماع «الألكو».. تفاصيل شهادات الادخار من أكبر بنكين حكوميين

تعقد لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي المصري اجتماعها المقبل في الشهر الجاري وتحديدًا يوم 23 مايو 2024، لمناقشة وتحديد أسعار الفائدة سواء بالخفض أو التثبيت أو الزيادة، وبعد ذلك تنعقد لجان الأصول والخصوم (الألكو) في البنوك المصرية؛ لمراجعة أسعار الفائدة على المنتجات المصرفية المختلفة، مثل الشهادات والودائع وحسابات التوفير بأنواعها.

شهادة الـ 27% و23.5% و23%

ويمكن أن يجري خفض أسعار الفائدة على شهادات أكبر بنكين حكوميين في مصر الأهلي المصري ومصر، وتحديدًا شهادة العام ذات العائد 27% و23.5% و23%.

فيما ذكر محمد الأتربي، رئيس اتحاد بنوك مصر، ورئيس بنك مصر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» سابقة، أنّ البنك يدرس خفض شهادة الادخار مدة العام ذات العائد27%، ويصرف نهاية المدة و23.5% يصرف شهريًا، و23% يصرف يوميًا، في لجنة الإلكو القادمة.

وترصد «الوطن» في السطور التالية أهم المعلومات عن شهادة العام في البنك الأهلي المصري ومصر، قبل قرار اجتماع الألكو.

شهادة العام من الأهلي المصري ومصر

- يطلق عليها في بنك مصر اسم طلعت حرب، وفي البنك الأهلي المصري البلاتينية.

- تصدر الشهادة للأفراد الطبيعيين فقط.

- الحد الأدنى لشراء الشهادة ألف جنيه ومضاعفاتها.

- مدة الشهادة عام.

- عائد الشهادة 27% يصرف نهاية المدة، و23.5% سنويًا يصرف شهريًا، و23% سنويًا يصرف يوميًا.

- العائد ثابت طوال المدة.

- يمكن الاقتراض بضمان الشهادة.

- إمكانية إصدار بطاقة ائتمانية بضمان الشهادة.

- يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ الشراء.