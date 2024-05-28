«اعرف المناسب للطبخ».. 4 أنواع من البصل مختلفة في قوة الطعم والرائحة

لا يمكن الاستغناء عن البصل، فهو مكون أساسي في الطبخ، ويوجد منه أنواع كثيرة، على عكس ما يعتقد البعض، وتختلف حدة كل نوع عن الآخر، مثل البصل الأصفر الذي يناسب الشوربات، أما الأحمر يمكن استخدامه في إعداد السلطات الباردة، بسبب مذاقه ورائحته غير النفاذة.

البصل الأصفر

يعتبر البصل الأصفر من أقوى أنواع البصل، التي يمكن استخدامها في المطبخ، إلا أنه يعطي مثالية، خاصة للأشخاص الذين يرغبون في مذاق قوي للوصفات، ويمكن استخدام هذا النوع عند سلق الدجاج واللحم، إذ يُعتبر الأنسب للحصول على شوربة قوية، كما يفضل وضعه مع الخضار السوتيه، لأنه يفتقر للنكهة، بحسب موقع Good Housekeeping.

البصل الأبيض

لا يتميز البصل الأبيض بنكهة قوية، مقارنة بالبصل الأصفر، وهو من الأنواع الحامية، لذا لا يفضل استخدامه في طهي جميع الوصفات، إلا في تحضير الصلصات لأنه لا يطغى على الطعم الأساسي، كما يمكن تحضير حلقات البصل المقرمشة، التي تباع في أكبر مطاعم المقليات.

البصل الأحمر

من أنواع البصل قليلة النكهة، ويعتبر خفيفًا على المعدة مقارنة بالأنواع الأخرى، ويعتبر مثاليا في إعداد السلطات الباردة، التي لا تحتاج إلى الطهي على النار، لأن مذاق ورائحة البصل ليست قوية، وبالتالي لا تسبب حرقان على المعدة.

البصل الحلو

يشبه البصل الأصفر في لون القشرة، ويعتبر الأفضل عند إعداد الوصفات المقلية، كما يمكن عمل حلقات البصل المشهورة، واستخدامه في تتبيلات المشويات، لأن مذاقه لا يطغى على الطعم الأساسي.