نورا عيسى: الدولة دعمتني كثيرًا وجائزة الدولة التشجيعية شرف عظيم

فازت الدكتورة نورا عيسى زكريا عبد السلام الأستاذ المساعد بكلية الحقوق جامعة عين شمس، بجائزة الدولة التشجيعية، في العلوم القانونية والاقتصادية فرع كفالة الحقوق الثقافية للمرأة المصرية وتأثيرها على الأمن الاجتماعي، التي أعلنها المجلس الأعلى للثقافة اليوم برئاسة الدكتورة نفين الكيلاني وزيرة الثقافة، عن بحثها بعنوان «الحماية الدستورية للمرأة ذات الاحتياجات الخاصة ضد التمييز متعدد الجوانب.. دراسة تحليلية مقارنة في ظل دستور 2014».

حصلت على جائزتين في نفس الأسبوع

وقالت الدكتورة نورا عيسى، حصلت على جائزة جامعة عين شمس التشجيعية منذ يومين عن مجموعة من الأبحاث العلمية، وحصولي على جائزة الدولة التشجيعية اليوم إنجاز حقيقي يُضاف لي، وأشعر بالسعادة البالغة والشرف العظيم بجائزة الدولة، لأنها دليل واضح على تقدير الدولة المصرية لأبنائها غي مختلف المجالات، لافتة إلى أن الجائزة مهمة لها إذ تعتبر داعمة لها في مشوارها الأكاديمي، وتدفعها لمزيد من النجاحات عمليًا واجتماعيًا.

الدولة دعمتني كثيرًا

وأكدت في تصريحات لـ«الوطن»، أن الدولة دعمتها مرتين، الأولى عندما رشحتها البلاد لدراسة الدكتوراة في القانون في فرنسا وكانت منحة مجانية من الدولة، والثانية اليوم بإعلان اسمها فائزة بواحدة من أهم جوائز الدولة، مُوجهة الشكر لوزارة الثقافة والدولة المصرة على دعمها للمبدعين وللمرأة «أوجه الشُكر لبلادي الحريصة على نجاح أبنائها في الداخل والخارج، وتشجيعها لنجاحنا دائما»، مُنوهًة بأن جوائز الدولة تُسلط الضوء على المبدعين وتساعدهم للخروج إلى الأضواء.

الدستور المصري يعزز دور المراة

أضافت أستاذة القانون المساعد بجامعة عين شمس، أن البحث يتناول تسليط الضوء على تعزيز الدستور المصري من دور المرأة المصرية، إذ يُشير إلى الاهتمام بالمرأة ذات الاحتياجات الخاصة، مؤكدة أن الدستور المصري واحد من الدساتير الأولى بالعالم التي اهتمت بالمرأة ذات الاحتياجات الخاصة والمرأة المصرية بشكل عام.

الأسرة أساس النجاح

وبيّنت، أنها نشأت في أسرة مُحبة للقانون وتساعد على النجاح، ولديها 3 شقيقات هي أكبرهن، تعمل إحداهن مستشارة في النيابة الإدارية، والثانية مدرس في كلية الحقوق مثلها، أما الثالثة فلازالت في ليسانس الحقوق، مٌضيفًة أنها وشقيقاتها الثلاثة من أوائل الدفعات على مدار حياتهم الدراسية، مبيّنة أن الفضل في ذلك لوالدهن، موضحة أنها متزوجة، ولديها يوسف في المرحلة الإعدادية وياسين في المرحلة الابتدائية.