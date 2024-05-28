فائدة غير متوقعة لارتداء الكعب العالي.. ما علاقته بالصحة؟

ارتداء الأحذية ذات الكعب العالي يمنح النساء مظهراً أنيقاً يناسب السهرات والمقابلات الرسمية، الأمر الذي يحفزهن على تحمل الألم الذي تسببه تلك الأحذية على الساق والكاحل، ولحسن الحظ يمكن أن يقدم لهن هذا الألم استفادة كبيرة تعود على صحتهن حسب دراسة نشرتها صحيفة «The sun» البريطانية.

فوائد ارتداء الأحذية ذات الكعب العالي

تحمل الألم المصاحب لارتداء الأحذية ذات الكعب العالي لمدة طويلة يمكن أن ينعكس على اللياقة البدنية للنساء، وفقاً لدراسة أجراها معهد «جورجيا» الأمريكي للتكنولوجيا على مجموعة من النساء اللواتي يرتدين الكعب العالي لأكثر من 5 ساعات يومياً لتُظهر النتائج أن الأوتار في الكاحلين والساقين لديهن أصبحت أكثر صلابة، ما يجعل عضلات الساق أكثر قوة ومرونة.

ومن جانبه، أضاف الخبير الأمريكي «جريجوري ساويكي» المشرف على الدراسة، لصحيفة «The sun» أن ما لفت انتباهه هو اعتياد النساء على ارتداء الكعب العالي لتحسين مظهرهنّ، فأراد بدراسته أن يثبت فائدةً تعود عليهن منها، معتقداً أن وراء تلك الأحذية ما هو أهم مما تراه العين.

تجربة مفيدة للصحة

يقترح العلماء في معهد «جورجيا» للتكنولوجيا أن يجرب الرجال الأحذية ذات الكعب العالي لتقوية عضلات الساق والكاحلين، إذ تعتبر الخطوات فيها تمريناً يعيد تشكيل أوتار عضلات الساق من الناحية الهيكلية ويحسن توازن الجسم خلال عملية المشي بشكل أفضل من الذين لم يرتدوا الأحذية ذات الكعب العالي من قبل، فعلي الرغم من صعوبة الخطوة التي تحتاج إلى تدريب طويل وقوة تحمل، يمكن للأحذية ذات الكعب العالي أن تحسن من صحة الجسم إلى جانب المظهر الأنيق الذي تضفيه على من يرتدينها.

تمارين يومية بالكعب العالي

الكعب العالي يساعد على ميل الحوض مع انقباض العضلات الضاغطة على الركبتين بما يحسن من قوة الساقين وقدرتهما على تحمل الألم، وبحسب الدكتور محمد متولي، استشاري جراحة العظام والعمود الفقري، تُعتبر الأحذية ذات الكعب ضرورية لعلاج بعض حالات تقوس الظهر والتأهيل البدني بعد عمليات جراحة الحوض والانزلاق الغضروفي بشرط ألا يزيد طوله عن 2 سنتيمتر.

وخلال حديثه لـ«الوطن»، أوضح «متولي» أن ارتداء الأحذية ذات الكعب العالي لمدة أكثر من 8 ساعات في اليوم يكون له نتائج عكسية على العمود الفقري وغضاريف الرقبة.