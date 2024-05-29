انطلاق أولى رحلات الجسر الجوى لحجاج بيت الله الحرام إلى مكة والمدينة

انطلقت أولى رحلات الجسر الجوي، قبل قليل، من مطار القاهرة الجوي، لنقل حجاج بيت الله الحرام إلى الأراضي الحجازية المقدسة لأداء مناسك الحج.

انطلاق أولى رحلات الجسر الجوى لحجاج بيت الله الحرام

وانطلقت أولى رحلات الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران، التي حملت رقم MS1693 وتقل على متنها حجاج وزارة التضامن بمحافظتى الغربية والمنوفية، على أن تستمر الشركة في مد جسرها الجوى لكل من مطارى «المدينة المنورة وجدة» وسط إجراءات أمنية ووقائية مشددة ، حرصا على صحة وسلامة الحجاج.

وأعلنت الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران، انطلاق أولى أفواج الحجاج على متن أسطولها الجوي، بداية من اليوم على أن تسير الشركة 16 رحلة جوية للأراضي المقدسة خلال الـ24 ساعة المقبلة، بواقع عدد 6 رحلات إلى جدة، و10 رحلات إلى المدينة المنورة بينها 4 رحلات لنقل حجاج دولة « باماكو وكوناكري»، وهذا بخلاف إقلاع رحلة من مطار برج العرب إلى مدينة جدة تقل على متنها حجاج وزارية التضامن بالغربية والمنوفية وحجاج القرعة بمحافظة المنوفية.

الانتهاء من تنفيذ كافة التسهيلات اللازمة للحجاج والمعتمرين

فيما أعلنت شركة ميناء القاهرة الجوي برئاسة مجدى إسحاق، الانتهاء من تنفيذ كافة التسهيلات اللآزمة للحجاج والمعتمرين، خاصة بمحيط الصالة الموسمية للحج والعمرة، والمخصصة للشركة الوطنية القابضة مصر للطيران، ومحيط مبنى الركاب رقم 2 والمُخصص لسفر رحلات الخطوط الجوية السعودية لنقل حجاج بيت الله الحرام للمدينة المنورة وجدة.

وأعلنت شركة ميناء القاهرة الجوي، تخصيص فرق عمل من العلاقات العامة، داخل صالات السفر، لمساعدة حجاج بيت الله الحرام ، طوال الموسم مع تقديم التيسيرات اللآزمة لهم، خلال فتره تواجدهم بصالات السفر ، وهذا بخلاف فرق عمل لخدمة الركاب بمنطقة الجوازات، وتوفير عمال تحميل حقائب الحجاج، ومجموعة من عربات الحقائب، مع زيادة أعداد موظفي خدمات الركاب لإستقبال أفواج الحجاج أمام الصالة الموسمية ومبنى الركاب رقم 2 بهدف تنظيم دخول الحجاج بما يتناسب مع مواعيد الرحلات لعدم تكدس حجاج بيت الله الحرام، داخل صالات السفر.

توزيع الهدايا التذكارية على الحجاج

وأعلنت الشركة توفير مجموعة جديدة من الكراسي المتحركة لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، مع تقديم كافة التسهيلات والتيسيرات اللازمة للحجاج والمعتمرين، مثل أمكان ارتداء ملابس الإحرام، وزيادة عدد المصليات، والتنسيق مع الجهات المعنية بالمطار لتوفير كافة التسهيلات لهم وفي مقدمتها الحجر الصحي والجوازات وغيره من الخدمات المقدمة للحجاج.

وفي السياق نفسه، أعلنت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي، أنه من المنتظر الاحتفال بانطلاق الجسر الجوى الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران ظهر يوم الاثنين المقبل، بحضور وزراء الطيران المدني والأوقاف والتضامن الاجتماعي والسفير السعودي بالقاهرة ورئيس بعثة الحج لهذا العام، على أن توزيع الهدايا التذكارية على الحجاج خلال الاحتفالية التي تنظمها الشركة الوطنية بشكل دوري بالتزامن مع انطلاق باكورة طلائع حجاج بيت الله الحرام إلى الأراضي الحجازية المُقدسة لأداء مناسك الحج.