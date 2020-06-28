الجسر الجوى الاستثنائي يسير 81 رحلة لإعادة 5445 عالقا لبلادهم

نجح الجسر الجوى الاستثنائي للطيران المدني في إعادة 3936 مصريا، على متن 37 رحلة طيران دولية، كما غادر مطار القاهرة الدولي 44 رحلة سفر استثنائية إلى عدة وجهات أوروبية و عربية وأفريقية، تقل على متنها 1509 ركاب من جنسيات مختلفة، ليصبح إجمالى عدد الرحلات القادمة والمغادرة خلال الـ 24 ساعة الماضية 81 رحلة، وإجمالي عدد القادمين للمطارات المصرية خلال الـ 24 ساعة الماضية أيضا 5445 راكبا من مختلف الجنسيات.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن صالات الوصول بالمطارات المصرية استقبلت خلال الـ 24 ساعة الماضية رحلات وصول من عدة دول منهم، الكويت والسعودية، والسودان والإمارات العربية المتحدة، وعمان، وروما وبرلين، وزيورخ، بالإضافة إلى عدة عواصم أفريقية.

يأتي ذلك فيما تفقد الطيار عادل محجوب رئيس الشركة المصرية للمطارات، مطاري برج العرب الدولي، ومطروح الدولي، لمتابعة استعدادات المطارات لإستقبال الركاب، وإتخاذ جميع الإجراءات الإحترازية المتبعة والمتفق عليها مع وزارة الصحة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وذلك قبل أيام من استئناف حركة الطيران بالمطارات المصرية أول يوليو المقبل.

وشاهد محجوب الإجراءات التي تم الاتفاق عليها لحماية المسافرين والعاملين بالمطارات، والتأكد من اتباع العلامات الإرشادية الخاصة بالتباعد الجسدي، والالتزام بالمسافات الآمنة وإجراءات السلامة والتطهير التى تذاع على جميع شاشات العرض بالمطارات وعلى جميع اللواحات الإرشادية.

وأعرب محجوب خلال الجولة، التي رافقه فيها كل من الطيار محمد أحمد راشد مدير مطار برج العرب الدولى، والطيار أشرف محمد السيد مدير مطار مطروح الدولي عن شكره للعاملين على الأداء الفعال فى العمل فى ظل الظروف الحالية، وحثهم على زيادة الجهد في الفترة القادمة حتى نستطيع مواجهة التحديات التي تواجه قطاع الطيران المدنى فى هذه الفترة.