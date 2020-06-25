الجسر الجوى الاستثنائي للطيران يعيد 5478 مصريا آخر 24 ساعة

استقبلت المطارات المصرية، على مدار الـ24 ساعة الماضية أمس الأربعاء، 65 رحلة وصول ومغادرة.

وقالت مصادر مطلعة بوزارة الطيران المدني، إن المطارات المصرية استقبلت أمس، 32 رحلة على متنها 3975 مصري عائدين من الخارج، فيما غادر مطار القاهرة الدولي، 33 رحلة استثنائية، تقل على متنها 1503 من جنسيات مختلفة لبلادهم، ليصبح إجمالى عدد المصريين العائدين من الخارج والمغادرين لبلادهم 5478 على متن 65 رحلة استثنائية.

فيما واصلت مكاتب حجز رحلات الشركة الوطنية القابضه مصر للطيران، وشركات الطيران المدني التابعة لوزارة الطيران المدني، تلقي طلبات حجز التذاكر على الرحلات الجوية المنتظمة.

ومن المقرر أن تعود حركة الطيران المدني بمصر بدايه من أول يوليو القادم، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء.

وأوضحت المصادر، أن جميع المطارات استعدت تماما لتنفيذ توجيهات وزارة الصحة المصرية والمنظمات العالمية والدولية الخاصة بالطيران المدني، تمهيدا لاستقبال الركاب والسائحين والرحلات من مختلف دول العالم.

وتضمنت الرحلات عودة 915 مصري عائدين من الكويت عبر 6 رحلات، استقبلتهم مطارات القاهرة وسوهاج، وأسيوط الدولي، عبر شركات "الخطوط الجوية الكويتية، وشركة طيران الجزيرة الكويتية، وشركة فلاي ايجيبت"، كذلك عودة 174 مصري عائدين من قطر عبر سلطنة عمان لمطار القاهرة الدولي.

وفي سياق متصل انتهى العاملون بمطار شرم الشيخ الدولى، من تنفيذ كل الملاحظات التي أبدها الطيار محمد منار عنبة وزير الطيران، خلال زيارته التفقدية الأخيرة للمطار.

وأكدت مصادر مطلعة بمطار شرم الشيخ الدولي جاهزية المطار لإستقبال الرحلات الدولية، والإنتهاء من تنفيذ كلا الإجراءات الإحترازية والضوابط الوقائية، لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، تمهيدا لعودة الطيران المنتظم أول يوليو المقبل.

وأضافت المصادر، مستعدون لاستئناف العمل واستقبال السائحين من الآن، مشيرة إلى أنه سيتم تقديم كل التسهيلات اللازمة للمسافرين، فور وصولهم، والعمل على تيسير إجراءات سفرهم، ووصولهم للتخفيف من التكدس في أماكن الكاونترات والجوازات، للحد من إنتشار الفيروس، وتذليل كل الصعوبات والتنسيق الدائم المستمر مع كل الجهات العاملة بالمطار لتقديم أفضل الخدمات للركاب بشكل آمن، لدعم وتنشيط الحركة السياحية الوافدة إلى مصر خاصة إلى مدينة شرم الشيخ.