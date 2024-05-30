حكم إحرام الحجاج المصريين من جدة.. عالم أزهري يوضح

قال الدكتور أسامة قابيل، عالم بالأزهر الشريف، إنه لا يجوز الإحرام لأهل مصر من جدة، لافتا إلى أنه لا يجوز تجاوز الميقات وهو منطقة «الجحفة»، كما حددها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، فى مواقيت الحج للقادمين من مصر.

ما حكم إحرام الحجاج المصريين من جدة؟

وأوضح العالم الأزهري، في تصريحات لـ«الوطن»، أن الحاج من مصر عليه الإحرام من المطار، لأنه يعبر الميقات، لافتا إلى أنه في حالة إحرام الحاج المصري من جدة يجب عليه فدية إطعام 6 مساكين لتجاوزه الميقات مستشهدا بحديث سيدنا النبي، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ «خَرَجْنَا مَعَ رسول الله ﷺ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ، فَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ، وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ، وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجٍّ، وَأَهَلَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالْحَجِّ، فَأَمَّا مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ فَحَلَّ عند قدومه، وَأَمَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجٍّ أَوْ جَمَعَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَلَمْ يَحِلُّوا حَتَّى كَانَ يَوْم النَّحْرِ»، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

عالم أزهري: لا يجوز السفر للحج دون تأشيرة

وأضاف، أنه لا يجوز السفر للحج دون تأشيرة الحج وفقا للقواعد التي أصدرتها المملكة العربية السعودية لتنظيم الحج، لافتا إلى أن النظام المطبق لتنظيم رحلة الحج يعد شرعا فعلا لمصلحة معتبرة.