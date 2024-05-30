«تمريض مصر للعلوم» تنظم مؤتمر الإبداع الطلابي والتكنولوجيا

نظمت كلية التمريض بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بمشاركة 15 كلية تمريض من الجامعات المصرية، المؤتمر العلمي الدولي الثاني تحت عنوان «الإبداع الطلابي والتكنولوجيا.. انطلاقة إلى مستقبل تمريض متطور»، تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وخالد الطوخي رئيس مجلس الأمناء، والدكتور نهاد المحبوب القائم بأعمال رئيس الجامعة، والدكتورة نيفين سمير عميد كلية التمريض ورئيس المؤتمر، والدكتورة هدي وحيد وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب وسكرتير عام المؤتمر.

وقال الدكتور نهاد المحبوب، القائم بأعمال رئيس جامعة مصر، إنّ محاور المؤتمر تناولت أثر إلابداع الطلابي في تقدم المنظومة الصحية والبحثية، ودور المؤسسات التعليمية في اكتشاف وتنمية مهارات الإبداع الطلابي لتحقيق التنافسية، والذكاء الاصطناعي ودوره في تطوير الرعاية الطبية، ودور المؤسسات التعليمية والقطاع الصحي في دعم ريادة الأعمال نحو تمريض متميز.

ولفت إلى أنّ المؤتمر شارك به 15 كلية تمريض على مستوى الجمهورية من الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة، و4 كليات من خارج مصر من العراق وجامعتي تكريت وأربيل، ومن المملكة السعودية وإنجلترا، كما يشارك لأول مرة طلاب المعاهد الفنية بحضور الدكتور أحمد أبو زيد مدير معهد التمريض بإمبابة والمشرف العام على التدريب العملي لكل المعاهد الفنية الحكومية، والدكتور إيهاب كشكوشة مدرس بقسم الجرافيك كلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان وممثل سفارة دولة فلسطين الدكتور سليم التالولي وممثل سفارة دولة اليمن وعدد من عمداء كليات التمريض بالجامعات الحكومية والأهلية والخاصة على مستوى الجمهورية وعدد من مديرين التمريض بالمستشفيات الخاصة والحكومية.

وأكدت الدكتورة نيفين سمير عميد، كلية التمريض، أنّ توصيات المؤتمر الطلابي الدولي لكلية التمريض جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، أبرزها تشجيع الأبحاث الطلابية المشتركة في مجال الرعاية الصحية من مختلف كليات الرعاية الصحية وتكنولوجيا الحاسبات والذكاء الاصطناعي، ودراسة لتقييم تأثير استخدام الذكاء الاصطناعي في تخصصات التمريض المختلفة، واستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الرد على أسئلة الطلاب العلمية، ومراعاة الإطار الأخلاقي في استخدام التكنولوجيا القائمة على الذكاء الاصطناعي في مجال التمريض، وتعزيز مجال التعليم التمريضي بالمحتوي العلمي القائم على الذكاء الاصطناعي لمواكبة المتطلبات العلمية والعملية طبقا للاحتياجات سوق العمل، وإدخال المحاكاة مثل الروبوتات وأدوات المساعدة الافتراضية ومراكز الاتصال الذكية أثناء التدريب العملي لطلاب كليات التمريض.