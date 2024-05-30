جائزة التفوق.. وليد سيف: دفعة جديدة للأجيال

عبّر الدكتور وليد سيف، أستاذ النقد بأكاديمية الفنون، ورئيس المركز القومى للسينما الأسبق، عن سعادته بالحصول على جائزة التفوق فى مجال الفنون 2024فنون السينما، قائلاً: «سعيد بالجائزة وبتقدير الدولة، وأتمنى أن تكون دافعاً لأجيال جديدة من النقاد تستحق التقدير».

وأكد «سيف»، لـ«الوطن»، أن «الجائزة تعطى دفعة جديدة للإنسان، خاصة عندما تكون من الدولة، وأنا حصلت على العديد من الجوائز من روسيا والمغرب وتونس ودول كثيرة، ومن داخل مصر، لكن جائزة الدولة مُقدَّرة بشكل خاص».

وأضاف: «أنا سعيد بتجربتى، الجائزة تؤكد أنى كنت (ماشى على الطريق الصحيح)، وجميعنا يحتاج التشجيع، ومسيرتى بدأت منذ 40 عاماً، فى مجال الكتابة للسينما فى عام 1984 كنت عضواً فى لجنة الإنتاج جمعية الفيلم، وكتبت وأخرجت أول فيلم قصير فى حياتى (بدون تعليق)، وحصلت على أول جائزة فى حياتى فى سنة 1986 فى مهرجان قليبية فى تونس، وهو أحد أعرق مهرجانات العالم العربى، وكانت جائزة لجنة التحكيم الخاصة عن تأليف وإخراج فيلم بدون تعليق».

وأوضح: «بالنسبة لى أنا درّست فى أكاديمية العلوم الروسية، ومعهد الصداقة فى موسكو، وكذلك فى الرباط وليبيا وتونس والمغرب وغيرها، وفى مصر فى عدة أماكن، منها أكاديمية الفنون وغيرها، وأصدرت 30 كتاباً فى النقد السينمائى والتعريف بفنون السينما».