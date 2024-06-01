رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

خطوات الاستعلام عن فاتورة كهرباء شهر يونيو 2024 باسم المشترك

كتب:

سلامة عامر
08:28 ص | السبت 01 يونيو 2024
فاتورة الكهرباء.. أرشيفية

فاتورة الكهرباء.. أرشيفية

أتاحت الشركة القابضة للكهرباء، خطوات بسيطة للمواطنين للاستعلام عن قيمة استهلاك الفاتورة عن شهر يونيو الجاري، لمستخدمي عدادات الكهرباء الميكانيكية والتقليدية القديمة.

وكشفت الشركة القابضة للكهرباء عبر منشور على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، خطوات يجب أنّ يتبعها المواطنون بالمحافظات، للاستعلام عن قيمة استهلاك فاتورة الكهرباء عن شهر يونيو 2024 باسم المشترك فقط.

رابط الاستعلام عن فاتورة كهرباء شهر يونيو

وأشارت الشركة إلى أنه يمكن لمستخدمي العدادات التقليدية والميكانكية القديمة، معرفة قيمة الاستهلاك لفاتورة شهر يونيو، بعد الدخول على الرابط.

خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء

وفيما يلي، الخطوات التي يجب أنّ يتبعها مستخدمو العدادات التقليدية والميكانكية لمعرفة قيمة فاتورة كهرباء شهر يونيو:

- يضغط المشترك على «قسم الخدمات» بعد الدخول إلى الموقع المشار إليه سابقًا.

- يضغط على خانة «اختيار الاستعلام عن الفواتير المباشرة».

- يكتب البيانات الخاصة به ليجري التأكد منها، وهي: «الاسم بالكامل والمحافظة التابع لها، والرقم القومي ورقم العداد المكون من 10 أرقام».

- يضغط المشترك على «استعلام».

اقرأ المزيد:

تعيينات شركة الكهرباء 2024.. آخر موعد لتلقي طلبات التوظيف

خدمة جديدة من شركة الكهرباء.. رسائل للمواطنين بموعد ومدة قطع التيار

آخر موعد للتقديم على وظائف شركة الكهرباء 2024.. اعرف الأوراق المطلوبة

كيفية الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم العداد.. خطوات بسيطة

7 علامات في التكييف تضاعف فاتورة الكهرباء.. ونصائح مهمة أثناء الشراء

3.5 مليون رسالة قصيرة للمشتركين بقيمة فاتورة الكهرباء شهريا

جهاز غير متوقع يرفع استهلاك فاتورة الكهرباء.. احذر تركه قيد التشغيل

حيلة بسيطة لتقليل فاتورة الكهرباء.. ضغطة زر واحدة في ريموت التكييف
سلامة عامر
بقلم سلامة عامر

مسئول عن تغطية ملف الكهرباء والمحليات.