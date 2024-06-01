خطوات الاستعلام عن فاتورة كهرباء شهر يونيو 2024 باسم المشترك

أتاحت الشركة القابضة للكهرباء، خطوات بسيطة للمواطنين للاستعلام عن قيمة استهلاك الفاتورة عن شهر يونيو الجاري، لمستخدمي عدادات الكهرباء الميكانيكية والتقليدية القديمة.

وكشفت الشركة القابضة للكهرباء عبر منشور على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، خطوات يجب أنّ يتبعها المواطنون بالمحافظات، للاستعلام عن قيمة استهلاك فاتورة الكهرباء عن شهر يونيو 2024 باسم المشترك فقط.

رابط الاستعلام عن فاتورة كهرباء شهر يونيو

وأشارت الشركة إلى أنه يمكن لمستخدمي العدادات التقليدية والميكانكية القديمة، معرفة قيمة الاستهلاك لفاتورة شهر يونيو، بعد الدخول على الرابط.

خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء

وفيما يلي، الخطوات التي يجب أنّ يتبعها مستخدمو العدادات التقليدية والميكانكية لمعرفة قيمة فاتورة كهرباء شهر يونيو:

- يضغط المشترك على «قسم الخدمات» بعد الدخول إلى الموقع المشار إليه سابقًا.

- يضغط على خانة «اختيار الاستعلام عن الفواتير المباشرة».

- يكتب البيانات الخاصة به ليجري التأكد منها، وهي: «الاسم بالكامل والمحافظة التابع لها، والرقم القومي ورقم العداد المكون من 10 أرقام».

- يضغط المشترك على «استعلام».