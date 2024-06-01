حيلة تساعدك على خسارة الوزن بشكل طبيعي.. مارسها يوميًا

تُعد خسارة الوزن واحدة من الأمور المثالية، التي يرغب الجميع في الوصول إليها، لينعم الفرد لبصحة جيدة، دون اللجوء إلى العمليات الجراحية أو تجربة ريجيم قاسي، ويعتمد ذلك الأمر بشكل أساسي على ممارسة التمارين الهوائية الثابتة، والتي قد لا يعرفها ويمكن إيضاحها في التقرير التالي.

التمارين الهوائية الثابتة

قدم موقع «مايو كلينك» نصيحة بشأن خسارة الوزن، وذلك عبر الاعتماد بشكل أساسي على التمارين الهوائية الثابتة، التي تساهم بشكل فعال في خسارة الوزن، إلى جانب حفاظها على صحة القلب والرئتين وتدفق الدم، والتي تساعد في التمتع بحياة صحية.

تتمثل التمارين الهوائية في العديد من الممارسات اليومية، التي يفعلها الشخص مثل المشي أو ركوب الدراجات أو السباحة، وتكمن فائدة التمارين الهوائية الثابتة في تحريك كل عضلات الجسم، لتلاحظ استجابة جسمك سريعًا لهذه الحركات السريعة.

تأثير التمارين الهوائية على الجسم

تنعكس الكثير من الفوائد على الجسم فور ممارسة التمارين الهوائية الثابتة، ويمكن إيضاح هذه الأمور في النقاط التالية:

التنفس بشكل أسرع وأكثر عمقًا.

زيادة كمية الأكسجين في الدم.

القلب سينبض بشكل أسرع.

زيادة تدفق الدم إلى العضلات، والتي تترك عائدًا كبيرًا على رئتيك وتحسن أداءها وكفاءتها.

اتساع الأوعية الدموية مما يساهم في توصيل المزيد من الأكسجين إلى العضلات.

يفرز جسمك الإندورفينات والمسكنات الطبيعية التي تعزز شعورك بالتحسن والصحة الجيدة.

لا تقتصر ممارسة التمارين الهوائية على خسارة الوزن فحسب، إلا أنها تساهم أيضًا في تجنب الإصابة بالأمراض الفيروسية مثل نزلات الزكام والإنفلونزا، إلى جانب تقليل المخاطر الصحية مثل السمنة وأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم، ومرض السكري من النوع 2 ومتلازمة التمثيل الغذائي والسكتة الدماغية وبعض أنواع السرطان، كما تساعد التمارين الهوائية على تقليل خطر الإصابة بهشاشة العظام إلى جانب تحسين الحالة المزاجية.

أكدت منار الشامي، مُدربة سباحة بكلية تربية رياضية جامعة القاهرة، خلال حديثها لـ«الوطن»، أن السباحة لها الكثير من الفوائد لعل أهمها زيادة مرونة الجسم وتقوية العضلات، إلى جانب زيادة معدل ضخ القلب للدم، ما يقلل فرص الإصابة بأمراض القلب والشرايين والنوبات القلبية، بالإضافة إلى تحسين الحالة المزاجية للفرد.