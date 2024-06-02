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«الإسكان» تناقش مع ممثلي الاتحاد الأوروبي سبل الاستفادة من الصرف الصناعي

كتب:

أيمن حمزة
10:15 ص | الأحد 02 يونيو 2024
قيادات الإسكان

قيادات الإسكان

تبحث وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، سبل الاستفادة من الصرف الصناعي وإعادة استخدامه، في خطوة نحو تعظيم الاستفادة من الموارد المائية وتحقيق التنمية المستدامة.

والتقى الدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية بممثلي الاتحاد الأوروبي والاستشاريين المتخصصين، لمناقشة الدراسات الفنية والمالية والاقتصادية لإمكانية إعادة استخدام الصرف الصناعي بالشراكة مع القطاع الخاص.

معالجة الصرف الصناعي

وتضمنت النقاشات أهمية معالجة الصرف الصناعي لتجنب آثاره السلبية على البيئة، والتحديات التي تواجه عملية معالجة الصرف الصناعي وإعادة استخدامه، ودور القطاع الخاص في تمويل وتنفيذ مشاريع إعادة استخدام الصرف الصناعي، وضرورة إشراك كل الجهات المعنية في ملف معالجة الصرف الصناعي.

إشراك القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع

وأكد ممثلو الاتحاد الأوروبي دعمهم الكامل لخطط وزارة الإسكان في هذا المجال، مشيرين إلى أهمية إشراك القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع التي تتوافق مع نموذج المشروعات الخضراء التي تستهدف الحفاظ على البيئة والتكيف مع التغيرات المناخية.

وتسعى وزارة الإسكان من خلال هذا التعاون إلى الحفاظ على الموارد المائية، وحماية البيئة من مخاطر الصرف الصناعي، وخلق فرص استثمارية جديدة في مجال إعادة استخدام الصرف الصناعي.

 

 

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بقلم أيمن حمزة

مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.