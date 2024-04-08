«إياتا» تعلن إعادة تقييم استخدام المنتجات البلاستيكية بقطاع الطيران

أصدر الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA) بيانًا حول إعادة تقييم المنتجات البلاستيكية ذات للاستخدام الواحد في قطاع الطيران؛ لمساعدة شركات الطيران والجهات التنظيمية وسلسلة توريد شركات الطيران، على التخفيف من الآثار البيئية للمنتجات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد (SUPP).

وأشاد البيان بقيام برنامج الأمم المتحدة البيئي (UNEP)، بتشكيل لجنة تفاوض حكومية دولية (INC)؛ لوضع اتفاقية دولية ملزمة قانونًا بشأن استخدام SUPP بحلول نهاية عام 2024، وتُستخدم SUPP على نطاق واسع في الطيران، نظرًا لقوتها وخفة وزنها وقدرتها على تلبية لوائح السلامة والأمن.

ومع ذلك، يواجه قطاع الطيران تحديات مرتبطة بتحسين أداء نفايات المقصورة، واستبدال SUPP ببدائل مستدامة.

شركات الطيران تواجه عقبات فنية بسبب إعادة التدوير

وأوضحت «إياتا» أنه بالإضافة إلى ذلك، تواجه شركات الطيران عقبات فنية وتشغيلية، ويشكل الافتقار إلى لوائح منسقة وقائمة على المخاطر عائقًا كبيرًا، أمام تحسين إعادة التدوير وتدوير إدارة النفايات.

وأضافت أنه لا يزال غياب التنظيم الذكي، يعيق جهود شركات الطيران لتحسين استدامة عمليات المقصورة.

وذكرت أنّ التعاون عبر سلسلة قيمة الطيران يعد أمرًا حيويًا؛ لتمكين اعتماد مبادئ الاقتصاد الدائري، وتسهيل تقليل واستبدال SUPP الضروري؛ لتقليل النفايات وزيادة استعادة المواد.

ودعت إلى إتباع نهج قطاعي لإدارة SUPP في مجال الطيران، مع مجموعة واضحة من التوصيات.