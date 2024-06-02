«الإسكان» تدرس شبكات المرافق في المناطق الجاري تقنين أوضاعها بالعبور الجديدة

تواصل هيئة المجتمعات العمرانية بقيادة كمال بهجات مساعد نائب الرئيس لقطاع التنمية وتطوير المدن، جهودها لمتابعة تنفيذ خطة تكثيف المرافق في المناطق المضافة لمدينة العبور الجديدة.

وتسعى الهيئة إلى دراسة شبكات المرافق في المناطق الجاري تقنين وتوفيق وضعها في المدينة، ضمن حرص الهيئة على سرعة توفيق أوضاع حائزي الأراضي بالمناطق المضافة لمدينة العبور الجديدة، واستكمالاً لخطة تقنين الأوضاع وتكثيف أعمال المرافق في تلك المناطق.

وخلال اجتماع عقد بمقر جهاز مدينة العبور الجديدة، ناقش مسئولو الإسكان المستجدات حول مشروعات البنية الأساسية من شبكات المرافق (مياه الشرب - الصرف الصحي - الري - فرمة الطرق - الكهرباء).

كما تمّ استعراض مصادر المياه المغذية للمدينة، وأعمال مد خطوط التغذية للمناطق المضافة، بهدف وضع خطة لتلك المشاريع تمهيداً لتسليم قطع الأراضي كاملة الترفيق لأصحابها.

وتضمنت الاجتماعات أيضاً مناقشة آلية وضع خطة استراتيجية للبدء بتلك المشاريع، مع التأكيد على المكتب الاستشاري للمشروع بسرعة الانتهاء من الدراسات للبدء في التنفيذ لإنهاء شبكة المرافق في جميع المناطق المضافة.

وتسعى هذه الجهود إلى إنشاء مجتمع عمراني جديد متكامل في العبور الجديدة، وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين، وتحسين مستوى حياة السكان، وجذب الاستثمارات، وتعزيز التنمية المستدامة في المدينة.