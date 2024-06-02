طبيب يكشف سر احتياج الجسم للبروتين.. يساعد في تسريع الشفاء

«حافظ على تناول البروتين» جملة تتردد كثيرًا، خاصة إذا كان الشخص يتبع حمية غذائية، لكن لا يدرك البعض سبب الحرص على تناول البروتين سوى أنه مفيد للجسد، وهو ما دفعهم للتساؤل حول أهميته ومدى استفادة الجسد منه.

أهمية البروتين للجسد

هناك العديد من الفوائد التي يحصل عليها الجسم من تناول المواد الغذائية الغنية بالبروتين، وفق ما أوضحه الدكتور رامي رمزي، استشاري التغذية العلاجية، مشيرًا إلى أن الجسد يحتاج بشكل دائم إلى البروتين، حتى إذا لم يكن يريد أن يتبع حمية غذائية.

يُعد البروتين جزءا رئيسيا من صحة البشرة والشعر والأظافر، كما أنه يعمل على بناء عضلات الجسد، فضلًا عن تقويتها، ويساعد على فقدان الوزن، حسب «رامي» خلال حديثه لـ«الوطن»، موضحًا أن تناول البروتين يقلل من الجوع والشهية، وزيادة معدل حرق الدهون.

البروتين الحيواني يحمي العظام من الهشاشة

خلال اتباع حمية غذائية لفقدان الوزن، يتم فقد العديد من عضلات الجسد، مما يتسبب في ضعفه، وما يحافظ على قوة الجسد والحفاظ على العضلات، لابد من تناول كميات كافية من البروتين بشكل يومي، وإذا تم تناول البروتين الحيواني يمنع هشاشة العظام وتقويتها.

بعد تعرض الجسم لمختلف الإصابات، البروتين يساعده على إصلاح نفسه وشفائه من الإصابات، وذلك لأنه يشكل اللبنات الأساسية لأنسجة الجسم وأعضائه، وتظهر دراسات عديدة أن تناول المزيد من البروتين بعد الإصابة يمكن أن يساعد في تسريع الشفاء، وفق ما نشره موقع «مايو كلينك».