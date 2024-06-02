إجراء مقابلات شخصية لاختيار أخصائي تخاطب بمراكز شباب القليوبية

عقدت مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، اليوم الأحد، مقابلات الشخصية لاختيار أخصائي مراكز التخاطب والتكامل الحسي وتنمية المهارات، والذي تنفذها وزارة الشباب والرياضة.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، والدكتور محمد عبد الستار، والدكتورة هدى أبوضيف مسؤولي مكتب قادرون باختلاف بوزارة الشباب والرياضة، والدكتور عمر سيد استشاري مراكز التخاطب بالوزارة، ومنال ابو ضيف اخصائى بمكتب قادرون باختلاف ، محمود شعبان ونيفين عبدالغنى مسئولى مكتب قادرون باختلاف بالمديرية.

66 متقدما للمقابلات

شارك فى المقابلات 66 متقدما من التخصصات المختلفة للالتحاق بالعمل بمراكز المرحلة الثانية من مراكز التخاطب وتنمية المهارات والتكامل الحسي، والتى تشمل مركز كوم الاطرون بطوخ، ومركز الأمل للتنمية الشبابية والرياضية بالخانكة، ونادي القناطر الخيرية، وتأتي تلك المراكز ضمن برنامج جسور الأمل، والذي تم من خلاله إنشاء 68 مركز تخاطب على مستوى الجمهورية فى المرحلة الأولى، وبصدد إنشاء 60 مركزا في المرحلة الثانية بجميع المحافظات.

مراكز التخاطب والتكامل الحسي

جدير بالذكر أن مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية تضم 4 مراكز للتخاطب والتكامل الحسي، وهي مراكز شباب العمار بطوخ، ومساكن إسكو بشبرا، والأحراز بشبين القناطر، وأخيرا مركز شباب كفر الجزار ببنها، ويتم العمل بالمراكز بشكل يومي وتقدم جلسات مجانية بدون أي مقابل لذوي الهمم.