«بنها الجامعية: استقبلنا 160 مصابا بتسمم دوائي خلال شهر مايو

حذر تقرير صادر عن مركز علاج وأبحاث السموم، التابع لمستشفيات بنها الجامعية، من خطورة التعامل الخاطئ مع الأدوية، مشيرا إلى أن أكبر نسبة إصابة بين للحالات التي استقبلها المركز كانت لمصابين بتسمم دوائي، حيث بلغت 160 حالة من إجمالي 377 حالة.

استقبال 160 حالة مصابة بتسمم دوائي

وكشف تقرير مركز علاج وأبحاث السموم بمستشفي جامعة بنها عن استقبال 377 حالة علي مدار شهر مايو الماضي، بينها 160 حالة تسمم دوائي نتيجة تناول أدوية دون إشراف طبي، أو استخدام أدوية دون استشارة، وهي النسبة الأعلى من الحالات التي يستقبلها المركز.

وأشارت الدكتورة نيرمين عدلي، وكيل كلية الطب البشري في بنها لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلى أن باقي الحالات التي استقبلها المركز على مدار الشهر تنوعت ما بين اختناق غاز ومبيدات حشرية ومخدرات مشتقات بترولية ومواد كاوية وتسمم غذائي ولدغات حشرات.

تقديم الخدمة العاجلة

وأشارت «عدلي» إلى أن إجمالي عدد الحالات التي تم استقبالها خلال مايو الماضي بلغت 377 حالة تسمم وفق التقرير المعلن اليوم، وتم تقديم الخدمة العاجلة لها وإنقاذ حياتها وبيانها كالتالي:

- 160حالة تسمم دوائي.

- 70 حالة تسمم كيماوي.

- 14حالات مواد بترولية.

- 19 حالة غازات سامة.

- 69 حالة تسمم بالمبيدات الحشرية.

- 11 حالة مخدرات.

- 69 تسمم غذائي.

أوضحت «عدلي» أن المركز أطلق حملة توعية ناشد فيها الأهالي والمواطنين بتوخي الحذر واتخاذ الحيطة والانتباه خلال التعامل الأدوية، خاصة بالنسبة للأطفال والعمل على إبعاد الأدوية ومشتقاتها عن متناول أيديهم حتى لا يتعرضون لحالات التسمم.