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السعودية تبدأ تطبيق عقوبة حج من دون تصريح اليوم.. غرامة مالية وترحيل

كتب:

منى السعيد
09:15 م | الأحد 02 يونيو 2024
تبدأ اليوم تطبيق عقوبة «حج من دون تصريح»

تبدأ اليوم تطبيق عقوبة «حج من دون تصريح»

بدأت السلطات السعودية تطبيق عُقوبة مخالفي أنظمة الحج حج من دون تصريح اليوم، مُوضحة أنه سيتم توقيع العقوبة على أي شخص يُخالف التعليمات في مدينة مكة المكرمة، والمنطقة المركزية والمشاعر المقدسة، ومحطة قطار الحرمين بالرصيفة، ومراكز الضبط الأمني، ومراكز الفرز ومراكز الضبط الأمني المؤقتة، ويعر

اليوم تطبيق عقوبة حج من دون تصريح

وبحسب ما نشر بوكالة الأنباء السعودية «واس»، فقد أكد الأمن العام، أنه بداية من اليوم سيتم تطبيق عقوبة حج من دون تصريح، التي تتضمن غرامة فورية تُقدر بنحو 10 آلاف ريال سعودي، وذلك على مخالفي أنظمة وتعليمات من دون تصريح.

وأضاف أنه في حالة ضبط أي شخص يُحاول يؤدي المناسك، داخل النطاق الجُغرافي فإنه سيتم ترحيل المقيمين منهم إلي بلادهم، فضلا عن وضعهم في القائمة السوداء، التي تمنعهم من دخول أراضي المملكة العربية السعودية وفقًا للمدد المحددة نظامًا.

عقوبة ناقل مخالفي أنظمة الحج

وأوضح أن تطبيق عقوبة حج من دون تصريح سيتم تنفيذها على الأشخاص الذين يُثبت نقلهم مُخالفي أنظمة وتعليمات الحج، وعقوبة هؤلاء تصل إلى الحبس لمدة 6 أشهر، فضلا عن دفع غرامة مالية قيمتها تصل لـ 50 ألف ريال، بالإضافة إلى مُصادرة وسيلة النقل البري وبحكم قضائي.

 

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بقلم منى السعيد