خسائر موجعة لإسرائيل.. 20 ألف إصابة بينها 8 آلاف إعاقة بقواتها منذ 7 أكتوبر

كشفت وسائل إعلام عبرية في تقرير ليها قبل قليل، ارتفاع أعداد الجنود الإسرائيليين الذين أصيبوا في قطاع غزة منذ بدء عملية التوغل البري في الـ27 من أكتوبر الماضي، إلى رقم ضخم لم تشهده تل أبيب من قبل في الحروب التي خاضتها، والذي وصل إلى نحو 20 ألف مصاب في غزة، منهم أكثر من 8 آلاف تم تصنيفهم كمعاقين

ارتفاع أعداد المصابين من جنود الاحتلال

وبحسب الصحيفة العبرية «تايمز أوف إسرائيل»، فأن منذ التوغل البري فقد أصيب نحو 20 ألف جريح من جنود وضباط إسرائيليين، وهو رقم الذروة، أعلى مما كان يتوقع قادات جيش الاحتلال، حيث كان يُعتقد أن عدد الإصابات إذا استمر العدوان إلى نهاية العام الجاري أن يكون أقل من 20 ألف إصابة، وقد قتل ما لا يقل عن 350 جندي وضابط في المستشفيات متأثرين بجراحهم.

ارتفاع أعداد المعاقين بين جنود الاحتلال

وأضافت الصحيفة إن 8298 مصاب منهم أصبحوا مصنفين كمعاقين بشكل كامل، وهو ما يسبب أزمة حقيقة في سوق العمل الإسرائيلي، وأصيب نحو 670 من هؤلاء الجرحى (مدنيون ورجال شرطة وجنود) بإصابات عقلية، أما الباقون - حوالي 13600 شخص - فقد تعرضوا لإصابات جسدية أو جسدية وعقلية، مؤكدة إنها حرب شهدت أكبر عدد من الجرحى في تاريخ البلاد.

وأوضحت الصحيفة التي ذكرت بياناتها وفق بيانات وزارة الصحة الإسرائيلية، فأنه خلال الفترة من 7 أكتوبر حتى الأسبوع الماضي، كان تم علاج نحو 14650 جريح ومصاب من المعارك التي تدور حاليًا في قطاع غزة، في شمال الأراضي المحتلة.

وبحسب بيانات المتحدث باسم جيش الاحتلال العميد دانيال هانجاري، فأنه منذ عملية طوفان الأقصى 765 قتيلا، منهم 642 ضابطا وجنديا، ونحو 39 من الوحدات الاحتياطية والطوارئ، و68 قتيلا من شرطة الاحتلال، 6 قتلى من الشاباك، بالإضافة إلى مقتل 10 من لواء ناحال خلال معارك قطاع غزة خلال الأسبوع الماضي.