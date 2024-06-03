بعد التخفيضات.. تعرف على أرخص 8 سيارات زيرو في الأسواق

شهدت الفترة الماضية الإعلان عن تخفيضات كبيرة في أسعار السيارت الجديدة والمستعملة من قبل الوكلاء المعتمدين في مصر، لذلك يبحث العديد من المواطنين على أرخص أنواع السيارت بعد تلك التخفيضات التي حدث خلال الفترة الخيرة.

أرخص ماركات السيارات

وترصد «الوطن» من خلال السطور التالية، أرخص 8 ماركات السيارات في السوق المصرية، بعد التخفيضات الأخيرة، بحسب مواقع الشركات.

السيارة سوزوكي اسبريسو

- تعد السيارة سوزوكي اسبريسو هي الأرخص في السيارات الزيرو بالسوق المصرية لتبدأ من 500 ألف جنيه لأول فئة و680 ألف جنيه لأعلى فئة.

السيارة بي واي دي

وجاءت السيارة « بي واي دي» الصينية طراز اف 3 في المرتبة الثانية، ويبدأ سعرها من 590 ألف وحتي 680 ألف جنيه.

ماركة شيري

وأحتلت السيارة ماركة شيري من خلال طراز «أريزو» المركز الثالث، بسعر 630 ألف جنيه لأول فئة و810 لأعلى فئة.

هيوانداي

أم عن المركز الرابع فكان من نصيب ماركة «هيوانداي» وتحديدا طراز «أكسنت» بسعر 689 ألف جنيه لأول فئة و755 ألف لأعلى فئة.

سيارة إم جي

وجاء في المركز الخامس ماركة «إم جي» من خلال طراز «إم جي 5» الصينية لتأتي ووصل سعرها الى ما يقرب من 900 ألف جنيه، وطراز «إم جى Zs» بسعر 975 ألف جنيه.

ماركة رينو

وجاء في المركز السادس السيارات الأوروبية ماركة «رينو» من خاصة طراز «تاليانت» وبلغ سعرها نحو900 ألف جنيه، وماركة ستروين إليزيه بسعر 960 ألف جنيه.

ميتسوبيشي

وفي المركز السابع جاءت ماركة «ميتسوبيشى» فنجد طرازين منها الأولي ميتسوبيشى أتراج اليابانية وجاءت بسعر 915 ألفا، والطراز الثاني ميتسوبيشي ميراج بسعر 930 ألف جنيه.

نيسان صني

تأتي في الثامن نيسان صني 2024 والتي تعتبر من الماركات الأكثر مبيعا في السوق المصري بسعر يبدأ من 612.400 جنيه للفئة الأولى، و643.500 جنيه للفئة الثانية.