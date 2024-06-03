وزير الإسكان يوجّه بالاهتمام بالبرامج التنفيذية لمبادرة «سكن لكل المصريين»

تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مع المهندس علي سعد، رئيس جهاز تنمية مدينة 15 مايو، الموقف التنفيذي لوحدات المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» بمنطقة النرجس، وعمارات الإسكان المتوسط بمنطقة القرنفل، بمدينة 15 مايو، للاطلاع على نسب التنفيذ، ودفع العمل بالمشروعات، وتذليل أي عقبات إن وجدت.

وشدد وزير الإسكان على ضرورة الاهتمام بالبرامج التنفيذية بالمبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، ومراعاة الجودة في التنفيذ، موجّها بتنفيذ المشروعات الخدمية بمواقع المبادرة الرئاسية بالتزامن مع تنفيذ العمارات، والاهتمام بأعمال تنسيق الموقع أولاً بأول بالمواقع التي تم الانتهاء من تنفيذ العمارات والمرافق بها، لتسليم الوحدات لمستحقيها جاهزة المرافق والخدمات.

وفي الإطار ذاته، تفقد المهندس علي سعد، رئيس جهاز تنمية مدينة 15 مايو، عمارات المبادرة الرئاسية في النرجس، ضمن مشروعات الإسكان الجاري تنفيذها بالمدينة، يرافقه مسئولو الجهاز، للوقوف على آخر المستجدات من الأعمال الجارية بالمشروع ونسب الإنجاز.

وتابع رئيس الجهاز خلال الجولة، الأعمال الجاري تنفيذها بمواقع المبادرة، بجانب المرور على العمارات من الخارج والداخل، كما تفقد بعض الوحدات من الداخل للوقوف على حالة وجودة التشطيبات الداخلية.

وأشار المهندس على سعد، إلى أنّ المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين - محور منخفضي الدخل» بمنطقة النرجس تضم 465 عمارة بإجمالي 11 ألفا و160 وحدة سكنية، مضيفا أنّ متوسط نسبة الإنجاز للمشروع بلغ حوالي 87%.

وشدد رئيس الجهاز على جميع الشركات العاملة بالمشروع بسرعة إنهاء الأعمال طبقا للبرامج الزمنية المعدة والمحددة، حتى يتسنى لجهاز المدينة تسليم الوحدات السكنية إلى مستحقيها، مطالبا خلال الجولة بتحديد برامج زمنية للأعمال المتبقية من قبل مسؤولي الشركات والعمل على سرعة تنفيذها طبقا لهذه البرامج.

وفي السياق ذاته، تفقد رئيس جهاز 15 مايو، أعمال الطرق والمرافق بمنطقة القرنفل للإسكان المتوسط بالمدينة، لمتابعة سير العمل بالمشروعات، لافتا إلى أنّ أعمال الطرق والمرافق بمنطقة القرنفل للإسكان المتوسط تسير طبقا للبرامج الزمنية المحددة، موضحا أنّ المشروع يتضمن تنفيذ شبكات الرى ومياه الشرب والصرف الصحي والطرق لخدمة المنطقة التي تحتوي على 91 عمارة إسكان متوسط، إضافة إلى منطقة الخدمات الخاصة بهم.

وأوضح أنّه جرى تنفيذ أعمال الحفر والفرمة لشبكة الطرق بمتوسط نسبة 95%، وشبكة الصرف الصحى بمتوسط نسبة 70% وشبكة المياه بمتوسط نسبة 30%.

وأكد المهندس علي سعد أنّ جهاز المدينة يعمل على تنفيذ خطة شاملة تتضمن إنشاء بنية تحتية حديثة تشمل شبكات الصرف الصحي والمياه والكهرباء والاتصالات، وذلك في إطار جهود الدولة والأهداف الرامية التى تسعى إليها في توفير سكن ملائم للمواطنين به الخدمات كافة.