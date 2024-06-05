7 استخدامات غير متوقعة للتوابل في المنزل.. «ليست للطبخ فقط»

إضافة التوابل إلى الطعام تكسبه نكهاتٍ مميزة تزيد من الاستمتاع بتناوله، إلا أن فائدتها تمتد إلى ما هو أبعد من المطبخ، ففي السطور التالية نكشف عن قدراتها الفائقة في مواجهة التحديات اليومية بطرق مبتكرة يمكن لربات البيوت أن تقوم بها لتحصل على نتائج مذهلة في دقائق معدودات.

استخدامات مختلفة للتوابل

الحلول القائمة على التوابل كثيرة ومتنوعة، لدرجة يمكن معها أن تحدث السيدات تغيرا مدهشا في حياتهن اليومية والمهام المنزلية غير المتناهية، فبحسب موقع « tips-and-tricks» يمكن استخدام أنواع معينة من التوابل في حل عدة مشاكل وهو ما يمكن تلخيصه في النقاط التالية:

1. القرنفل

إلى جانب مذاقه اللاذع يمتلك القرنفل قوة خفية باعتباره طاردًا طبيعيًا للحشرات، إذ تعمل الخصائص العطرية له على منع المخلوقات غير المرغوب فيها من الدخول إلى المنزل، وكل ما على ربات البيوت أن تفعله هو أن تضع عددًا من مسامير القرنفل في زوايا المطبخ وداخل الأدراج التي تحتوي على الخزين من الأرز والسكر والدقيق وغيرها من المواد الغذائية التي يُخشى عليها من عبث الحشرات.

2. القرفة

رائحة القرفة المريحة ليست مخصصة فقط للطهي، بل من الممكن عند غلي أعواد القرفة في وعاء من الماء أن تحصل على معطر جو طبيعي يغلف منزلك برائحة جميلة وجذابة، وبخلاف أنه معطر طبيعي لا يثير الحساسية فإنه يساعد على الاسترخاء أيضًا.

3. الكركم

يشتهر الكركم باستخداماته في الطهي بفضل نكهته القوية، لكن يمكن أن تصبح هذه التوابل الذهبية بمثابة مزيل طبيعي للبقع على الأقمشة، من خلال مزج مسحوق الكركم مع الماء حتى يتحول إلى معجون متماسك القوام ثم وضع كمية مناسبة منه فوق البقع الموجودة على الملابس قبل غسلها، الأمر الذي يُظهر قدرة الكركم على تحطيم البقع والعلامات العنيدة بفاعلية كبيرة.

4. الشطة

الفلفل الحار أو ما يمكن تسميته بالشطة يمتلك قوة دفاعية طبيعية لحماية النباتات من الآفات الضارة وإبعاد الحشرات المتسلقة عن أحواض الزراعة والحدائق، بمجرد رش كمية من مزيج الماء والشطة المطحونة على ساق النباتات والتربة.

5. البابريكا

تلك التوابل المعروفة بنكهتها المميزة ورائحتها النفاذة لديها قدرة غير متوقعة تتجاوز متعة الطهي، إذ يمكن ان تتحول إلى مزيل للروائح الكريهة من السجاد والمفروشات ببساطة عن طريق رش كمية صغيرة على السجاد المصاب بالرطوبة التي تجعل رائحته كريهة، ومن ثم تركه لفترة قصيرة قبل تنظيفه بالمكنسة الكهربائية، حينها لن تساعد البابريكا على التخلص من الروائح العالقة فحسب، بل ستضفي أيضًا رائحة جميلة على أرجاء الغرفة.

6. الكزبرة

املأ كيس ببذور الكزبرة وضعه في حذائك لتتخلص من الروائح غير المرغوب فيها، إذ تعمل الخصائص العطرية للكزبرة كمزيل طبيعي للروائح الكريهة.

7. جوز الطيب

إذا تعرض الأثاث الخشبي لبعض الخدوش بمرور الوقت، فلا عليك سوى صنع عجينة جوز الطيب عن طريق خلط القليل من البودرة الخاصة بها مع كمية مناسبة من الماء ومن ثم رش المزيج على الأسطح ذات الخدوش وتلميعها بقطعة قماش ناعمة، فبهذه الطريقة يساعدك جوز الطيب على تنعيم السطح وتقليل ظهور العيوب بها.