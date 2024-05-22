تدريب صيفي للطلاب بمقابل مادي.. اعرف طريقة التسجيل

أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إطلاق برنامج التدريب الصيفي لبعض الطلبة بالجامعات وذلك تحت إشراف هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا».

وكشفت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات عن فتح باب التقديم في برنامج التدريب الصيفي، والذي يستهدف طلاب كليات الهندسة وعلوم الحاسب ممن أكملوا السنة الدراسية الأولى أو الثانية أو الثالثة.

تدريب صيفي

كما يستهدف التدريب الصيفي وفقًا لما ذكرته وزارة الاتصالات في بيان لها نشر عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المُسجلة في قاعدة بيانات الهيئة قبل إطلاق البرنامج.

راتب شهري للطلاب في التدريب

وأكدت وزارة الاتصالات أنَّ الطالب سيحصل في التدريب الصيفي على راتب شهري قدره 500 جنيه مصري لمدة تصل إلى شهرين.

آخر موعد للتسجيل في التدريب الصيفي

ونوهت الصفحة الرسمية للوزارة إلى أنَّ آخر موعد للتسجيل في برنامج التدريب الصيفي سيكون يوم 25 يونيو المقبل.

لمزيد من المعلومات وللتسجيل حول التدريب الصيفي المقدم من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يمكن الضغط على هذا الرابط.