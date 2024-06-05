مباراة استعراضية للاعبين قدامى في إطلاق أكاديمية لكرة القدم بالقليوبية

شهد الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزاره الشباب والرياضة بالقليوبية افتتاح إحدى أكاديميات كرة القدم على ملاعب مركز شباب جمجرة الكبرى، بحضور كوكبة من نجوم كرة القدم المصرية، ومنهم نور السيد لاعب الزمالك والجونه السابق، ورضا شحاته مدرب الجونة ولاعب النادي الاهلي السابق، وأحمد جعفر لاعب الزمالك السابق، وحسين حمدي لاعب المقاصة، وخالد قمر لاعب الزمالك والإنتاج الحربي السابق، وصبري رحيل لاعب الزمالك والأهلي والاتحاد السابق، وبحضور صفوت دراز، رئيس مجلس إدارة مركز شباب جمجرة.

حضور عدد من اللاعبين القدامى

وشهدت فعاليات حفل الافتتاح حضور كثيف من اللاعبين وعدد من الأسر، وسط أجواء احتفالية وعروض رياضية، إضافة إلى عرض مهارات كرة القدم وإقامة مباراة استعراضية بين المشاركين والحضور.

استراتيجية وزارة الشباب والرياضة

وأشار الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية إلى الطفرة التي تشهدها الأندية ومراكز الشباب بجميع المحافظات، وفقا لاستراتيجية وزارة الشباب والرياضة، بهدف نشر ثقافة الممارسة الرياضية بين كل الفئات العمرية واكتشاف المواهب والعمل على تنميتها وتطويرها.