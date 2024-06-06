تراجع غير مسبوق بأسعار البصل اليوم الخميس في الأسواق

تراجع سعر البصل بشكل كبير، اليوم الخميس 6-6-2024، إذ سجَّل نحو 4 جنيهات في سوق العبور، بينما يُباع للمستهلك بقيمة 6 جنيهات، وذلك وفق المعلن على منصة سوق العبور عبر منصات التواصل الاجتماعي.

سعر البصل اليوم انخفض بشكل غير مسبوق حتى وصل سعره 6 جنيهات مقارنة بما كانت عليه الأسعار قبل شهرين قفز إلى 40 جنيهًا، لكن الأسعار تراجعت بشكل كبير بسبب موسم الحصاد وزيادة الإنتاجية لدى العروة الصيفية.

سعر البصل اليوم

وترصد «الوطن»، سعر البصل اليوم، بعد تراجعها في الأسواق المصري، وفقًا لأسعار سوق العبور.

سعر كيلو البصل اليوم

سجل سعر كيلو البصل اليوم، ما بين 4 جنيهات للجملة بينما يباع للمستهلك بـ 6 جنيهات.

أسعار الخضروات في سوق العبور

- يسجل سعر كيلو الطماطم اليوم ما بين 2.5 - 5.5 جنيه.

- يتراوح سعر كيلو البطاطس ما بين 4.5 إلى 15 جنيها.

- يتراوح سعر كيلو الكوسة ما بين 5 إلى 9 جنيهات.

- سعر كيلو الجزر ما بين 3 إلى 5 جنيهات.

- يتراوح سعر كيلو الفاصوليا ما بين 8 إلى 110 جنيهات.

- يسجل سعر كيلو الباذنجان البلدي ما بين 9 إلى 12 جنيها.

- يتراوح سعر الباذنجان الأبيض ما بين 9 إلى 10 جنيهات.

- يتراوح سعر الفلفل الرومي البلدي ما بين 5 إلى 8 جنيهات.

- يتراوح سعر الفلفل الحامي البلدي، ما بين 4.5 إلى 8.5 جنيه.