«مياه الشرقية»: استعدادات مكثفة لاستقبال عيد الأضحى

تابع المهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، تنفـيذ خطط تطهير وصيانة شبكات الصرف الصحي، ورفع كفاءتها للحفاظ على استدامة تقديم الخدمة، وإطالة العمر الافتراضي لها، في ضوء استعدادات الشركة لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية

وأكد «عامر» استمرار عمليات التطهير والصيانة لشبكات الصرف الصحي وفقا لخطة الطوارئ الموضوعة، مع الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية، والتعامل الفوري مع أي بلاغات ترد من المواطنين.

تطهير مطابق الصرف الصحي

كما قام فرع ديرب نجم التابع لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، بتنفيذ خطه تطهير غرف وبالوعات الصرف الصحي في نطاق مركز ومدينة ديرب نجم، كما تم مراجعة أغطية غرف الصرف والبالوعات الموجودة بالعديد من المناطق، وتم تطهير مطابق الصرف الصحي.

سرعة التعامل مع شكاوى ومقترحات المواطنين

وطالبت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، في بيان، المواطنين بحسن التعامل مع شبكات الصرف الصحي وعدم إلقاء مخلفات داخلها، لعدم تعريضها للانسداد، موضحة أنه يمكن التواصل مع الشركة للشكاوى والاستفسارات من خلال الرقم 125، من أي تليفون أرضي أو محمول.