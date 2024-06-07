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تعاون بين «مياه الجيزة» و«علوم القاهرة» لمعالجة مياه الشرب

كتب:

سلامة عامر
08:59 ص | الجمعة 07 يونيو 2024
خلال جلسة التعاون بين مياه الجيزة وكلية العلوم

خلال جلسة التعاون بين مياه الجيزة وكلية العلوم

نظّمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في الجيزة، جلسة تعاون مشترك مع كلية العلوم جامعة القاهرة، تحت عنوان «أثر استراتيجيات التكنولوجيا الحديثة بمعالجة مياه الشرب والصرف الصحي»، بحضور نخبة من أساتذة جامعة القاهرة.

وسلط الحضور الضوء، خلال الجلسة، على الوسائل التقنية والأجهزة المستخدمة بمنظومة الجودة بالشركة في تنقية مياه الشرب ومعالجة الصرف الصحي، كما شهد برنامج الجلسة، مناقشة أثر استراتيجيات التكنولوجيا الحديثة بمعالجة مياه الشرب والصرف الصحي.

تحقيق أهداف استراتيجية للتنمية المستدامة

وكرّمت كلية العلوم بجامعة القاهرة، الكيميائية أمل عبدالحفيظ، نائب رئيس مجلس الإدارة لقطاعات المعامل المركزية والرقابة والمتابعة، حيث تسلمت شهادة شكر وتقدير على الجهد المبذول في نشر الثقافة والمعرفة لفريق جائزة مصر لـ التميز الحكومى بكلية العلوم جامعة القاهرة، مشيدين بمنظومة المعامل والجودة بالشركة، والدور الإيجابي الفعال للشركة في تعزيز ثقافة البحوث والتطوير بمجالات مياه الشرب والصرف الصحي.

استخدام أحدث التكنولوجيا

وأكد المهندس منصور بدوي، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، أهمية تعزيز البحث العلمي والبحوث التطبيقية والخطط البحثية، واستخدام المنهج العلمى فى دراسة المشكلات لإيجاد حلول تطبيقية فعّالة وفقًا لنتائج الأبحاث والدراسات العلمية، وكذا تبادل الخبرات مع المتخصصين من خلال تنظيم ورش عمل وجلسات تشاور، من شأنها الوصول إلى استخدام أحدث التكنولوجيات بقطاعي مياه الشرب والصرف الصحي.

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سلامة عامر
بقلم سلامة عامر

مسئول عن تغطية ملف الكهرباء والمحليات.