بعد معاناة والدة مي عز الدين.. عادات يومية خاطئة تؤدي إلى الغسيل الكلوي

تعرضت والدة الفنانة مي عز الدين إلى وعكة صحية، خلال الأيام الماضية، بسبب بعض معاناتها من مشاكل بالكلى، وتخضع لجلسات الغسيل من فترة لأخرى، لذا فإن هناك بعض العادات الخاطئة، التي يجب تجنبها، لأنها تؤثر بشكل مباشر على الكليتين.

تخضع والدة الفنانة مي عز الدين إلى الغسيل الكلوي كل فترة، إلا أنها قد تتعرض لوعكات صحية شديدة بسبب هذا الأمر، بحسب الفنانة مي عز الدين، إذ طالبت جمهورها بالدعاء لوالدتها بالشفاء، عبر حسابها الرسمي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

عادات خاطئة تؤثر بالسلب على الكلى

أوضح الدكتور محمد صلاح، استشاري جراحة ومناظير الكلى والمسالك البولية، في حديثه لـ«الوطن»، بعض العادات الخاطئة، التي تؤدي إلى الفشل الكلوي، أو الإضرار بالكلى والحاجة للغسيل كل فترة:

- الإفراط في تناول «المسكنات» بشكل غير منضبط، إذ يعد السبب الأهم والأول عالميًا، في الفشل الكلوي أو بالإضرار بصحة الجسم عامة.

- عدم الانضباط في تناول المضادات الحيوية، إذ يجب أن تكون تحت إشراف الطبيب، ويفضل الحصول عليها عند الحاجة الشديدة إليها فقط، وفقًا لـ«صلاح».

- تناول نسب عالية البروتينات دون حساب، إذ يجب أن يكون كل شيء بقدر، حتى لا يؤثر بالسلب على صحة الجسم، وخاصة الكليتين.

عدم شرب المياه بكميات مناسبة يؤثر بالسلب على الكلى

- عدم شرب المياه بكميات مناسبة طوال النهار، إذ تحتاج الكلى إلى المياه باستمرار، حتى لا يتعرض الشخص لمشاكل عديدة، قد تنتهي بالفشل الكلوي، بحسب استشاري جراحة ومناظير الكلى والمسالك البولية.