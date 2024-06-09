رجل يتناول البيتزا كل يوم لمدة 6 سنوات.. سبب غريب وراء القصة

على الرغم من أنّ هناك وجبة مفضلة لكل شخص يتناولها بين الحين والآخر، فأنّ هناك شابًا قرر أن يتناول طعامه المفضل يوميًا على مدار 6 سنوات دون أن يشعر بالملل، ولم يتوانَ يومًا في تغيير الوجبة أو تبديلها، ولكنّه حرص على التنويع فيها، حتى نجح في تجربة جميع أنواعها المختلفة.

سبب غريب وراء تناول البيتزا يوميا

وبحسب صحيفة «ذا جارديان» البريطانية، يقول كيني وايلدز إنّه نشأ في أوائل التسعينيات في ولاية كونيتيكت، وكان والده يمتلك مطعمًا للبيتزا يُدعى Kenny V's حتى بلغ الثالثة من عمره، حتى أنّه لا يزال لديه لافتة مطعمه القديمة في مرآبه، وعلى مدى السنوات الست الماضية، كان يتناول البيتزا كل يوم، وفي بعض الأحيان قد يكون مجرد شريحة، ولكن في معظم الأيام كان ينتهي من تناول شريحة كاملة، وكان طعم البيبروني الأمريكي الكلاسيكي هو المفضل له، كما كان يفضل طعم البيتزا المارجريتا العادية.

يقول «وايلدز»: «كنت أعمل في شركة تهتم بأنظمة التدفئة والتبريد، وكنت أنا وزميلي نسير على الطريق طوال اليوم، وكان أسرع شيء بالنسبة لي لتناوله هو البيتزا، وذات يوم قال لي أراهن أنك لن تستطيع تناول البيتزا كل يوم لمدة أسبوع، حتى أني ارتقيت بمستوى التحدي بكل سهولة، ثم قمت بتمديد الرهان إلى شهر، وفي النهاية، شعرت أنني أستطيع الاستمرار في الرهان لفترة أطول».

أنشأ «وايلدز» حسابًا على وسائل التواصل الاجتماعي لتوثيق التقدم الذي أحرزه، وبعد مرور ستة أعوام، كان لا يزال يتقدم بقوة، فكان يحب مقارنة إصدارات من نفس النكهة من قبل طهاة مختلفين، وتجربة نكهات جديدة، وكانت زبدة الفول السوداني، والبيفاروني والكافيار من أكثر التركيبات وحشية التي تناولها: «على الرغم من أنها جعلتني أدرك أنني أفضل إبقاء البيتزا الخاصة بي بسيطة، وأنا واثق من القول بأن الأناناس بالتأكيد لا يُستخدم في البيتزا».

وخلال العطلات أيضًا واصل الشاب عادته في تناول البيتزا حتى عندما تكون الشركات مغلقة، إذ كان يذهب بسيارته إلى المطعم للحصول على شريحة، ويشتري ما يكفي من البيتزا عشية عيد الميلاد حتى يكون هناك بقايا طعام ليوم عيد الميلاد، وفي يوم زفافه، طلب رفقة زوجته بيتزا بالجبن للضيوف في نهاية المساء.

يقول «وايلدز»: «زوجتي داعمة جدًا وغالبًا ما تحضر الشرائح إلى المنزل، في العام الماضي، قضيت 16 يومًا في إيطاليا لاستكشاف روما ونابولي وساحل أمالفي معها ومع ابنتنا، أكلت البيتزا هناك أيضًا بالطبع، لكن عائلتي سئمت من البيتزا، لكني أحاول عادةً أن أستعيد عافيتي أثناء استراحات الغداء، حتى أتمكن من تناول نفس الوجبة التي يتناولونها في المساء، لكن لدي دائمًا مساحة للشرائح المتبقية بعد العشاء».

البيتزا لم تؤثر على الوزن

وبدأ الشاب مؤخرًا فقط في عرض وجهة نظره على حسابه على إنستجرام، بعدما اعتاد نشر فقط الصور ومقاطع الفيديو للبيتزا التي كان يتناولها، إذ كان حريصًا أن تكون الصفحة متعلقة بالطعام فقط، لكنه يعتقد أنّ الناس يتواصلون أكثر عندما يرون الشخص الذي يقف وراء الحساب: «لقد افترض الجميع أنني رجل كبير، لكنني في الواقع نحيف جدًا، أعتقد أنني أستطيع أن أشكر التمثيل الغذائي الخاص بي على ذلك، وفي بعض الأحيان، يتواصل الناس مع مخاوف بشأن صحة عادتي، لكنني لائق وبصحة جيدة، أنا أقدر قلق الناس، لأن ذلك يعني أنهم يهتمون».

يقول الشاب: «لقد نمت متابعتي على وسائل التواصل الاجتماعي حقًا، وقام اثنان من الطهاة مؤخرًا بإعداد بيتزا على شكل 50 ألفًا للاحتفال بعدد متابعيني، لقد وصلت بالفعل إلى أكثر 60 ألفًا منذ ذلك الحين، وما زلت أرى الزميل الذي تحداني في الأصل يضحك ويصفني بالجنون، لكنه معجب لأنني واصلت ذلك طوال هذه السنوات».

وأضاف: «أعتقد أن الناس يجدون صعوبة في فهم سبب قيامي بذلك، ومدى حبي للبيتزا، ولكن الأمر بهذه البساطة، سأواصل خطتي طالما أنني لا أزال متحمسًا للبيتزا، ويسعدني الاستمتاع برحلتي اللذيذة، قضمة واحدة في كل مرة».