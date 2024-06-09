المطران شامي يترأس قداس اليوم الخامس من تساعية القديس أنطونيوس البدواني بالظاهر

ترأس المطران جان ماري شامي، النائب البطريركي العام للروم الملكيين الكاثوليك بمصر والسودان وجنوب السودان، قداس اليوم الخامس من تساعية القديس أنطونيوس البدواني، حسب الطقس البيزنطي، وذلك بكنيسة ومزار القديس أنطونيوس البدواني، بالظاهر.

شارك في الصلاة الأرشمندريت بيو فرح، راعي كاتدرائية القيامة للروم الملكيين الكاثوليك، بالظاهر، والوكيل البطريركي بالقاهرة، والإسكندرية.

حضر أيضًا الأب ميلاد رزق الفرنسيسكاني، المسؤول عن المزار، وراعي الكنيسة، وعدد من الآباء الرهبان بالدير، كما ألقى سيادة المطران عظة الذبيحة الإلهية بعنوان «حضور يسوع المسيح في حياة القديس أنطونيوس البدواني».

وفي نهاية القداس، أهدت الكنيسة هدية تذكارية، إلى النائب البطريركي العام تحتوي على صليب حُفر عليه اسم القديس أنطونيوس البدواني، واسم الكنيسة، كما تضمنت الذبيحة الإلهية أيضًا التطواف الاحتفالي.

وكان الأسقف بولس ساتي للفادي الأقدس، المدبر البطريركي للكلدان، ورئيس الطائفة بمصر، قد ترأس قداس اليوم الرابع من تساعية القديس أنطونيوس البدواني، حسب الطقس الكلداني، وتناول الخورأسقف بولس ساتي جانب «قلب يسوع المطعون»، تأكيدًا على الموت من أجل غفران الخطايا، كما تناول سيادته أيضًا جانب «قلب يسوع المكلل بالشوك»، نتيجة لخطايانا.