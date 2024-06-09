عادة يومية خاطئة تؤدي إلى مرض «حمو النيل».. كيف تتجنبها؟

يؤدي الإفراط في استخدام الكريمات والمواد الكيميائية على الجسم إلى الإصابة بحمو النيل، الذي يثير الحكة القوية ويعمل على احتباس العرق، لذا ينصح الأطباء بالنوم في مكان بارد؛ لتهدئة جسم الإنسان وتبريده وتجنب تفاقم المشكلة.

الدكتور مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، أوضح أن كثرة استخدام الكريمات والمواد الكيميائية على الجلد، سواء البشرة أو اليدين أو القدمين، يؤدي إلى تاثيرات سلبية، مشيرًا إلى ضرورة الانتباه جيدًا للأمر، تجنبًا للإصابة بحمو النيل، الذي تصاحبه حكة شديدة.

تعمل الكريمات الجاهزة على الجلد بصورة مباشرة، بالإضافة إلى انسداد المسام، وغلق فتحات الغدد العرقية، مما يعمل على احتباس العرق، ليظهر الطفح الأحمر مصحوبًا بحبيبات وحويصلات، مع حكة جلدية خاصة مع الألياف، وهو ما يطلق عليه حمو النيل.

نصائح تساعد على علاج حمو النيل

«بدران» قدّم عدة نصائح تساعد على علاج حمو النيل بأقل وقت:

ارتداء الملابس الداخلية والجوارب يوميا مرة واحدة، أي عدم ارتدائها أكثر من يوم، دون غسلها جيدًا.

النوم في مكان بارد، لتهدئة الجسم وتبريده.

ارتداء الملابس البيضاء والألوان الفاتحة، وتكون واسعة وفضفاضة لتعمل على خروج العرق.

كشف الذراعين لتبريهما جيدًا، خاصة وأن هذه المنطقة من أكثر مناطق الجسم تأثرا بحمو النيل.

تجنب وضع الكريمات والمواد الكيميائية بكثرة.

عدم التعرض لأشع الشمس بصورة مباشرة.

ضرورة تجنب العادات الخاطئة

يعد حمو النيل من الأمراض الجلدية، التي تحدث بسبب ارتفاع درجات الحرارة بشدة، مع إتباع العادات الخاطئة، مثل التواجد في مكان مزدحم جدًا، وأداء بعض المهام التي تحتاج إلى جهد كبير.