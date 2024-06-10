رحلة «الراعي الرسمي للصيف» عبر التاريخ.. من هو مخترع الآيس كريم؟

الآيس كريم أو «البوظة» كما يُطلق عليها في بعض الدول العربية، هي حلوى مجمدة لذيذة تُحبّها جميع الفئات العمرية، ومن بين أكثر المرطبات الباردة شعبية في العالم خاصة في موسم الصيف الحار، ويعتبره كثيرون مصدر سعادةٍ ولذةٍ، والخيار الأمثل في ظل التزايد المستمر في ارتفاع درجات الحرارة.

من هو مخترع الآيس كريم؟

وبينما يعتقد الأمريكيون حسب تقرير نشرته صحيفة «نيويورك تايمز»، أنهم أول من اخترعوا الآيس كريم، إلا أنّ الحقيقة تُشير إلى أنّ تاريخ هذا الحلوى اللذيذة أقدم بكثير، ويعود إلى حضاراتٍ عريقة سبقتهم بآلاف السنين، ففي بلاد اليونان القديمة قبل 400 عام من الميلاد، كانوا يخلطون الثلج مع عصير الفواكه والسكر لصنع نوع من الحلوى المثلجة، أما في الصين، فكانوا يجمدون خليطًا من الحليب والأرز للاستمتاع ببرودة منعشة في فصل الصيف قبل 200 عام من الميلاد.

ومع مرور الوقت، انتقلت فكرة الآيس كريم إلى مختلف أنحاء العالم، وتطورت لتأخذ أشكالاً ونكهات مختلفة، ولعبت حضارات عديدة دورًا مهمًا في تطوير هذه الحلوى، منها الحضارة العربية التي أضافت إليها مكوناتٍ مثل الفستق الحلبي والورد.

ويُطلق على الآيس كريم، أو البوظة كما تُعرف في بعض الدول العربية، أسماءً مختلفة في جميع أنحاء العالم، وتعكس هذه الأسماء تنوع الثقافات والتاريخ، ففي إيطاليا، يسمى الآيس كريم «جيلاتو»، وهي كلمة مشتقة من الكلمة اللاتينية «جيليدوس» التي تعني «مجمد»، وفي الأرجنتين يطلق عليه اسم «هيلادو»، وفي نيوزيلندا يعرف باسم «هوكي بوكي»، وفي ألمانيا «سباجيتي»، وفي اليونان «باجوتو»، أما في تركيا «داندرمه».

ويبرز «جيلاتو» كأحد أشهر أصناف الآيس كريم، وتعود حكايته إلى القرن الثالث عشر في فلورنسا، عندما بدأ أثرياء المدينة بإضافة الثلج إلى الحليب، وفي عام 153 أرادت الأميرة الفلورنسية كاثرين دي ميديشي الاحتفال بزفافها من الملك هنري الثاني ملك فرنسا، فطلبت من طهاة بلاطها تحضير الحليب المخلوط لضيوفها.

وصفات جديدة للآيس كريم

ويُنسب اختراع «جيلاتو» إلى برناردو بونتالنتي، وهو فنان معماريّ شهير من فلورنسا، ففي عام 1565، ابتكر بونتالنتي حلوى جديدة تعتمد على «السابايوني»، وهو نوع من الكاسترد المخفوق يُصنع باستخدام الحليب وصفار البيض واللبن والليمون والبرتقال، ولم تقتصر رحلة الآيس كريم على إيطاليا، بل انتقلت إلى فرنسا لتُصبح جزءا من ثقافتها العريقة، فقد برع طهاة فرنسا في ابتكار وصفات جديدة للآيس كريم، مضيفين إليها نكهات غنية ومتنوعة مثل الشوكولاتة والفراولة.

وعندما جاء ملك إنجلترا تشارلز لزيارة فرنسا في مطلع القرن السابع عشر، أعجبه كثيرًا اللبن المُثلج الذي قدموه إليه حتى عاد بوصفته إلى إنجلترا، وبعدها أصبح الأغنياء يتناولون هذه الحلوى المثلجة اللذيذة.

أما آلة الآيس كريم، جرى تطويرها عام 1899 من خلال الفرنسي أوغست جولين، الذي ابتكر آلة تساعد في خلط المثلجات بشكل متماسك ومتجانس وسريع، ما كان فرصة في انخفاض تكلفته وانتشاره على نطاق واسع، أما صاحب فكرة وضع الآيس كريم داخل رقيقة من البسكويت كان بائع مثلّجات يُدعى إيتالو ماركيوني، في مطلع القرن العشرين.