انطلاق فعاليات مبادرة «أسرة مثالية في بيئة صحية» بالقليوبية

انطلقت فعاليات مبادرة «أسرة مثالية في بيئة صحية» بالتعاون بين مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية وكلية الطب جامعة بنها، تزامنا مع احتفالات اليوم العالمي للبيئة، بمقر مركز شباب مدينة قها بحضور الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، والمهندس مصطفى مجاهد، رئيس مجلس إدارة شركة المياه والشرب بالقليوبية، بمشاركة 250 عضوا من أعضاء مراكز الشباب و20 أسرة من الأسر المثالية.

تضمنت فعاليات المبادرة، الافتتاح بالسلام الجمهوري، أعقبه كلمات ترحيب بالحضور، كما تضمن البرنامج عدة مُحاور وجلسات نقاشية حول اليوم العالمي للبيئة، بدور منظمات المجتمع المدني في دعم الصحة الإنجابية والبيئة والصحة البدنية ودور مراكز الشباب في المحافظة على الصحة، وخلال اللقاء جرى تقديم فقرات من أعضاء مراكز الفنون، وتأتي محاور المبادرة في ضوء أهداف التنمية المستدامة ورٌؤية مصر 2030.

مراكز شباب مراكز خدمة مجتمعية

رحب الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية بالحضور، مؤكدا أهمية الدور المجتمعي الذي تقدمه مراكز شباب في الآونة الأخيرة، وتغيير الصورة الذهنية لمراكز الشباب لدى المواطنين باعتبارها مراكز خدمه مٌجتمعية ومراكز تنويريه تثقيفية غير مٌقتصرة على ممارسة الرياضة فقط، وفي هذا الصدد نفذت مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية العديد من المُبادرات المجتمعية بالتعاون مع كافة مُؤسسات الدولة، بهدف رفع الوعي لدى النشئ والشباب والعمل على بناء الشخصية المتكاملة من الجوانب.

أشاد المهندس مصطفى مجاهد، رئيس شركة المياه والشرب بالقليوبية، بتنظيم مبادرة أُسرة مثالية في بيئة صحية، معربا عن سعادته بالتواجد في مثل هذه الفعاليات.

أشارت الدكتورة نرمين عدلي، وكيل كلية الطب بجامعة بنها لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلى أهمية المبادرة التي تهدف لنشر الوعى لدى المواطنين، في ظل الظروف الاقتصادية والصحية والتحديات الراهنة، واختتم اللقاء بتكريم 20 أسرة من الأسر المثالية، والتقاط الصور التذكارية وتبادل الدروع.

يذكر أن مبادرة «أسرة مثالية في بيئة صحية» سيتم تنفيذها بعدد من مراكز الشباب خلال الفترة المقبلة، وفقا لبرنامج زمني ليشمل كافة أنحاء المحافظة، وتأتي تلك الأنشطة والمبادرات تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية.