وداعا لـ«القطب الأوحد».. عالم جديد يتشكل

ما بين التحفظ والمعارضة والإدانة والتأييد تنوعت ردود الفعل العالمية على الحرب الروسية الأوكرانية التى اندلعت منذ أكثر من عامين، فى 24 فبراير 2022، ومع ذلك يكاد يُجمع الكثير من الخبراء على أنها أعطت دفعة كبيرة للحديث عن «العالم متعدد القطبية» الذى بدأت ملامحه تتشكل قبلها بسنوات، بظهور قوى دولية جديدة تسعى لتحدى هيمنة «القطب الأوحد»، ممثلاً فى الولايات المتحدة الأمريكية، التى سبق وانفردت بإدارة العالم بعد خروجها منتصرة من الحرب الباردة وسقوط الاتحاد السوفيتى.

ويذهب خبراء إلى أن هذه الحرب التى تحدت فيها روسيا «الولايات المتحدة»، والدول التى تدور فى فلكها، ورغم ما ارتبط بها من مآسٍ وخسائر، فإنها أعطت أيضاً فرصة لإيجاد عالم متعدد الأقطاب بمقومات وأسس ومرتكزات جديدة، بما سيسمح للدول الكبرى والصغرى للعب مساحة كبيرة، فى ظل صيغة متعددة القطبية أو «نظام عالمى قائم على التعددية» تلعب فيه قوى إقليمية دوراً مؤثراً فى محيطها، وهو ما يعتبرونه صيغة أفضل لإدارة العالم من صيغة القطب الأوحد التى كانت «كارثة على العالم»، وانتهكت حقوق دوله وشعوبه، حسب تأكيدهم.

وإذا كانت الحرب الروسية الأوكرانية لا تزال دائرة ولم تصل لنهاية أو نصر واضح بعد، كما أن كثيراً من التفاعلات السياسية والعسكرية الساخنة لا تزال دائرة فى أنحاء مختلفة من العالم وسط احتمالات بتفجر الوضع إلى «حرب عالمية» شاملة ومباشرة، حسبما يذهب خبراء، وهو ما يجعل المشهد العالمى وتفاصيله أمام خيارات عدة، إلا أنه من المؤكد أن العالم لن يعود كما كان من قبل خاضعاً بشكل كامل لـ«قطب أوحد».

على هذه الخلفية، يبرز دور مصر وبقية الدول العربية التى سبق واعتبر الرئيس الروسى فى رسالة وجهها لها، بأن تلك الدول باتت تلعب دوراً متزايداً فى عملية تشكيل «نظام متعدد الأقطاب»، وأهمية أن تتبوأ موقعها كقوى مستقلة ومؤثرة فى العالم الجديد الذى تتشكل ملامحه على أسس جديدة يأمل الكثيرون أن تكون قائمة على مبادئ العدالة وسيادة الدول وتساويها والتعاون المتبادل من أجل مصالح شعوبها.