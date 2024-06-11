للعاملين في القطاع الخاص.. كيف تحصل على 3 أضعاف راتبك؟

يسعى الموظفون إلى استغلال إجازة عيد الأضحى في قضاء وقت ممتع مع عائلاتهم، واستعادة نشاطهم، ومن جهة أخرى، تمثل الإجازة تحديًا لأصحاب الأعمال في كيفية تنظيم العمل وضمان استمرارية الخدمات، ولكن مع التزام المؤسسات بالقوانين المنظمة، يمكن تحقيق توازن يضمن حقوق العاملين واستمرارية العمل بشكل فعال.

منح الموظف أجرًا مضاعفًا في حال العمل خلال الإجازة

وتعليقًا على ذلك، أكد النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن حقوق العاملين في عيد الأضحى المبارك محفوظة، ومصونة بموجب قانون العمل المصري، موضحًا أن القانون الحالي ينص على حق صاحب العمل في تشغيل العاملين خلال الإجازات الرسمية، بشرط تقديم تعويض مادي مضاعف عن هذا اليوم.

وأضاف «منصور» في تصريحات لـ«الوطن» أن مشروع قانون العمل الجديد، يهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق العاملين ومتطلبات أصحاب العمل، بما يضمن بيئة عمل عادلة ومحفزة.

وأعرب عن أمله في أن يتم إصدار هذا القانون قريبًا، مؤكدًا أن هذه التعديلات تأتي في إطار جهود الحكومة المصرية؛ لتحديث التشريعات العمالية ومواكبة التطورات الاقتصادية والاجتماعية، فضلا عن بعض الإجراءات التي ستساهم في تحسين بيئة العمل، وزيادة الإنتاجية، وتعزيز حقوق العاملين، مما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني ككل.

حقوق العاملين في عيد الأضحى

وفي سياق متصل، قال المحامي شريف الجعار، المحامي بالنقض، إنّ قانون العمل المصري ينص على أن العامل الذي يعمل خلال يوم الإجازة الرسمية، يستحق أجرًا مضاعفًا بالإضافة إلى أجره الأساسي.

وأوضح الجعار لـ«الوطن» أنه إذا كان الموظف في القطاع الخاص يتقاضى راتب 6000 جنيه شهريًا، أي بمعدل 200 جنيه في اليوم، فإن عمله خلال أيام عيد الأضحى يمكن أن يجعله يستحق 600 جنيه في اليوم الواحد، وهذا المبلغ يشمل 400 جنيه مقابل العمل في يوم الإجازة الرسمي، و200 جنيه راتبه الأساسي، ويحصل على 3000 جنيه حال عمله في 5 أيام فقط.

وتابع: «هذا الأمر يعتمد بشكل أساسي على رغبة صاحب العمل، خاصة في المهن مثل خدمة العملاء في الشركات الخاصة والبائعين في المحال العامة، وقد تختلف هذه القواعد في المهن مثل أفراد شركات الأمن، حسب العقد الموقع وطريقة حساب الأجر، سواء أسبوعيًا أو يوميًا أو شهريًا».

موقف الموظف الحكومي حال عمله في عيد الأضحى

وأشار إلى أن قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ينطبق على العاملين في الجهاز الحكومي، وينص هذا القانون في مادته رقم 47 على أن الموظف يستحق الحصول على إجازة بأجر كامل خلال أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية، التي تُحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء، كما يُسمح بتشغيل الموظفين خلال هذه العطلات في حالات الضرورة، مع منحهم أجرًا إضافيًا يُضاف إلى أجرهم المستحق، أو منحهم إجازة بديلة.