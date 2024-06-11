«المحامين» تصرف 500 جنيه منحة استثنائية لأصحاب المعاشات وأسر المتوفين

أصدر عبد الحليم علام نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، قرارًا بصرف منحة استثنائية بمناسبة عيد الأضحى المبارك للمحامين من أصحاب المعاشات، ولجميع أسر السادة المتوفين، بواقع 500 جنيه.

وجاء نص القرار، «بعد الاطلاع على قانون المحاماة 17 لسنة 1983والمعدل برقم 47 لسنة 2019، يجري صرف منحة استثنائية بمناسبة عيد الأضحى المبارك للمحامين من أصحاب المعاشات وجميع أسر السادة المحامين المتوفين بواقع 500 جنيه».