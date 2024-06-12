«مياه القاهرة» تجدد شهادة الإيزو 9001 للمرة الخامسة على التوالي

قال المهندس مصطفى الشيمي، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالقاهرة، إنّ قطاع التخطيط بالشركة استوفى جميع المراجعات المؤهلة لتجديد شهادة الإيزو 9001، مشيدًا بالمجهودات المضنية التي يبذلها المهندسون المسؤولون عن قطاع التخطيط في تحقيق هذا الإنجاز.

القدرة العالية والاحترافية

وأضاف الشيمي، في تصريحات صحفية، أنّ جميع إدارات قطاع التخطيط اجتازت بنجاح كل اختبارات التقييم، ما يعكس القدرة العالية والاحترافية التي يتمتع بها العاملون في القطاع.

إعداد وتجهيز خطط الشركة القصيرة والطويلة الأجل

وأشار إلى أن جهودهم تتركز على إعداد وتجهيز خطط الشركة القصيرة والطويلة الأجل، إضافة إلى متابعة تنفيذ هذه الخطط ودراسة الموضوعات ذات الصلة التي ترد من جهات خارجية.

أعمال الرفع المساحي لشبكات المياه

وأكد أنّ هذا الإنجاز يأتي إبرازًا للجهود الكبرى التي يبذلها المهندسون والفنييون بالقطاع في مختلف أعمالهم، التي تشمل أعمال الرفع المساحي لـ شبكات المياه، وتحديث الخرائط وإعداد الدراسات الهيدروليكية؛ لتصميم الشبكات وتوزيع مياه المحطات وإعداد خطة الشركة على المدى القريب والبعيد لكل القطاعات، بجانب متابعة تنفيذ الخطط، إضافة إلى منافشة ودراسة الموضوعات التى ترد من جهات خارجية وذات صلة بالشركة إضافة إلى تنفيذ منظومة DMZ بتركيب أجهزة قياس التصرف والضغط على مداخل ومخارج الشبكات ضمن أعمال تقليل الفاقد في الشبكات.

وأشار إلى أنّ هذا النجاح يأتي كجزء من استراتيجية شاملة تهدف إلى تطوير قطاع المياه في القاهرة، من خلال تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز الاستدامة البيئية والاستخدام الأمثل للموارد المائية، وعبر الشيمي عن ثقته في قدرة الشركة على مواجهة التحديات المستقبلية بفضل الكوادر المؤهلة والمدربة، مؤكدًا التزام الشركة الدائم بتقديم أعلى مستويات الجودة والتميز في مختلف خدماتها.

يذكر أن قطاع التخطيط في شركة مياه الشرب بالقاهرة حصل على شهادة الأيزو لأول مرة في عام 2019، وتم تجديدها في الأعوام 2020 و2021 و2022 و2023 و2024 على التوالي.