«البيئة» تطلق ورشة عمل للحد من أخطار البلاستيك والتعامل الصحي مع مخلفاته

أطلقت وزارة البيئة من خلال البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، وبالتعاون مع هيئة التعاون الدولي الألماني GIZ، ورشة عمل تحت عنوان «الحد من أخطار البلاستيك وحماية المصنعين من أضرار المخلفات البلاستيكية» بقرية العتوة مركز قطور محافظة الغربية، بمشاركة 50 من المزارعين والمصنعين بالقرية إلى جانب ممثلى هيئة التعاون الدولي الألماني، وجهاز تنظيم إدارة المخلفات بوزارة البيئة.

حلول زراعية بديلة

أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، خلال كلمتها أثناء الورشة، أنها تهدف إلى رفع الوعي بأضرار البلاستيك لدى فئات المجتمع، والتوعية بأضراره وتأثيره على التنمية الاقتصادية والزراعية وطرح الحلول والبدائل، للمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية، إلى جانب إكساب المشاركين العديد من المهارات لممارسة إجراءات السلامة والصحة المهنية باحترافية.

وأضافت أن احتفالات باليوم العالمي للبيئة تأتي تحت شعار «أرضنا مستقبلنا.. معا نستعيد كوكبنا»، وشهد تنفيذ العديد من الأنشطة والفعاليات في مختلف محافظات الجمهورية بهدف رفع الوعي بين فئات المجتمع للاتجاه نحو وطن أخضر، لافتة إلى أن الورشة ناقشت عددا من الموضوعات، أبرزها الحوافز الاستثمارية في مجال البدائل البلاستيكية، أضرار البلاستيك على البيئة والصحة العامة، أهداف إنشاء وحدة البلاستيك بوزارة البيئة، تطبيق إجراءات السلامة في عمليات التصنيع، تقديم بروتوكولات السلامة الأساسية للتصنيع،

من جانبه، أكد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، على الدور الهام الذي يقوم به المزارعين والفلاحين في الحفاظ على البيئة، مشيرًا إلى ضرورة تكثيف البرامج وعقد الندوات واللقاءات مع الفلاحين والمزارعين وتوعيتهم بأهمية الحفاظ على البيئة بالتخلص الآمن من المخلفات الزراعية دون اللجوء إلى الحرق المكشوف الذي يضر بالبيئة للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

الحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع تبويرها

وقال الدكتور حازم الظنان، مدير البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، على الدعم المقدم من البرنامج لمحافظة الغربية كأحد أهم المحافظات الأربعة الواقعة في نطاق عمله، ممثلة في معدات جمع ونقل المخلفات وإزالة المقالب العشوائية ورفع التراكمات، إلى جانب مشروعات البنية التحتية للنهوض بالمنظومة من محطات وسيطة بمركزي زفتى وسمنود، ومصانع تدوير ومعالجة ومنها مصنع المعالجة بالمحلة الكبرى ودفرا.