فيديو لطائر يهاجم مذيعا على الهواء مباشرة.. «كان يتكلم عنهم»

واقعة غريبة وطريفة على الهواء مباشرة، تعرض لها مراسل بإحدى القنوات في ولاية إنديانا الأمريكية، إذ فوجئ بطائر يهجم عليه بطريقة سريعة، أثناء تصويره تقريرا يتحدث عن سرقة طيور باهظة الثمن في مدينة فرانكفورت.

شبكة «سكاي نيوز» البريطانية ذكرت أن المراسل «فيني مارتورانو»، كان خلال التقرير يتحدث عن الطيور المسروقة، لكن أحد الطيور هبط على رأسه فجأة، ما أثار فزعه لبضعة ثوانٍ قليلة.

الإعلان عن سرقة 9 طيور في ألمانيا

التقرير كان بعد الإعلان عن سرقة 9 طيور من حديقة بمدينة فرانكفورت الألمانية، إذ قام أحد الأشخاص المجهولين بعمل ثقب في القفص على شكل مربع، واستولى عليها.

I think I've developed a new fear of birds today pic.twitter.com/fU7SKtfm5m — VinnyMartorano (@VinnyMartorano) June 10, 2024

الطيور سعرها 30 ألف دولار

جويل تاتوم، مشرف حدائق فرانكفورت، وصف ما حدث بأنه أمر فظيع للغاية، حيث إن القفص موجود منذ 32 عامًا، وهذه هي المرة الأولى التي تتم سرقته، إذ تمت سرقة 4 طيور من الببغاء، 3 من نوع أمازون، وببغاء آخر أفريفي، ويقدر ثمنها 30 ألف دولار، بحسبما نقلته شبكة سكاي نيوز عن شرطة فرانكفورت، وقال رئيس الشرطة بالمدينة الألمانية، إنه يعتقد أن واقعة السرقة كانت بغرض كسب الأموال عن طريق بيعها، وأنهم يسعون جاهدين لاستعادة الطيور مرة أخرى.