فيديو لطائر يهاجم مذيعا على الهواء مباشرة.. «كان يتكلم عنهم»

واقعة غريبة وطريفة على الهواء مباشرة، تعرض لها مراسل بإحدى القنوات في ولاية إنديانا الأمريكية، إذ فوجئ بطائر يهجم عليه بطريقة سريعة، أثناء تصويره تقريرا يتحدث عن سرقة طيور باهظة الثمن في مدينة فرانكفورت.

شبكة «سكاي نيوز» البريطانية ذكرت أن المراسل «فيني مارتورانو»، كان خلال التقرير يتحدث عن الطيور المسروقة، لكن أحد الطيور هبط على رأسه فجأة، ما أثار فزعه لبضعة ثوانٍ قليلة.

التقرير كان بعد الإعلان عن سرقة 9 طيور من حديقة بمدينة فرانكفورت الألمانية، إذ قام أحد الأشخاص المجهولين بعمل ثقب في القفص على شكل مربع، واستولى عليها.

I think I've developed a new fear of birds today pic.twitter.com/fU7SKtfm5m