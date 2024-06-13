«الإسكان» تنفذ إزالات فورية لمخالفات بناء وغلق محلات في العبور

أعلن المهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، تشكيل حملة مكبرة للمرور وتفقد شوارع وأحياء المدينة، والتي أسفرت عن إزالة فورية لمخالفات بناء وغلق أنشطة مخالفة.

تنفيذ إزالات فورية

وأضاف أنه بالمرور الليلي للحملة بأحياء المدينة جرى رصد وتنفيذ إزالة فورية لمبانٍ مخالفة، وجرى اتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد المخالفين، والتحفظ على الأدوات والمهمات المضبوطة بمقر الجهاز.

حملة مكبرة بمعاونة شرطة التعمير

وقال رئيس جهاز تنمية مدينة العبور إنه جرى تشكيل حملة مكبرة لتنفيذ قرارات غلق وتشميع لأنشطة مخالفة، وإزالة إشغالات وتصحيح أوضاع المخالفات تحت إشراف إدارتي التنمية والأمن بالجهاز ولجنة الإزالات والغلق والسحب بمعاونة شرطة التعمير، مضيفا أن الحملة أسفرت عن تنفيذ قرارات غلق وتشميع وسحب عداد الكهرباء لبعض قطع الأراضي السكنية المخالفة بالحيين (الثالث، والرابع)، لمخالفة شروط التراخيص واستغلال تلك القطع في غرض غير المخصص له.

وأضاف أن الحملة استكملت أعمالها برفع الإشغالات والباعة الجائلين بالطرق والمحاور والميادين الرئيسية للمدينة، وفي أثناء مرور الحملة جرى ضبط مركبة توك توك، متسلل بالطريق الرئيسي للمدينة وتم مصادرته، واتخاذ كل الإجراءات القانونية، وتحرير المحاضر اللازمة ضد المخالفين، والتحفظ على الأدوات والمهمات المضبوطة بمقر الجهاز.

وأكد أنه لا تهاون في إزالة المخالفات البنائية مهما كان حجمها أو موقعها، وغلق الأنشطة المخالفة، دون استثناء لتنفيذ القانون وفرض هيبة الدولة، مشددًا على الإدارات التنفيذية ورؤساء الأحياء باتخاذ كل الإجراءات اللآزمة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لفرض القانون والتعامل بحسم مع المخالفات فور رصدها.