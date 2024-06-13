رابط التقديم على مدرسة إيجيبت جولد للتكنولوجيا.. تعطي مرتبا شهريا للطلاب

أعلنت مدرسة إيجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية لصناعة الحلى والمجوهرات بالعبور إتاحة رابط التسجيل الرغبات الراغبين في التقدم للمدرسة للعام الدراسي 2025/2024 من حملة الشهادة الاعدادية 2024،حيث تعد المدرسة من المدارس الحديثة التي توفر دراسة متخصصة ورواتب خلال سنوات للتعليم وتدريب عملي وفرص عمل عقب التخرج.

رابط الالتحاق بمدرسة الذهب بعد الإعدادية 2024

أوضحت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، أنه متاح الآن استمارة الرغبات للالتحاق بمدرسة إيجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية لصناعة الحلي والمجوهرات بالعبور للعام الدراسي 2025/2024 على الرابط التالي

مميزات الالتحاق بمدرسة الذهب بعد الإعدادية

أشارت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية إلى أن استمارة الرغبات للالتحاق بمدرسة إيجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية لصناعة الحلي والمجوهرات بالعبور تتيح عدة مميزات للدراسة ، وهي كالتالي :

- المدرسة بها تخصص جديد وفريد وهو صناعة الحلي والمجوهرات

- تعليم مبني على منهجية الجدارات «كفاءات» لتقييم المهارات التي اكتسبها الطالب

- تدريب مهني في مصانع وشركات مجموعة إيجيبت جولد

- مناهج تدرس باللغة العربية

- تعلم مبني على المشروعات

- بنية تحتية تكنولوجية على أحدث طراز.

- خدمات توجيه وإرشاد مهني للطلبة للتخطيط بشكل أفضل لمستقبلهم

- توفير خدمات تيسير الانتقال إلى سوق العمل لربط الطالب واحتياجات الشركات والمؤسسات المختلفة.

- أنشطة مختلفة عن ريادة الأعمال.

- مدارس معتمدة على المستوى الوطني

- شهادة معتمدة من وزارة التربية والتعليم تعادل دبلوم المدارس الفنية نظام الثلاث سنوات

- شهادة خبرة من الشريك الصناعي القطاع الخاص

- فرص تدريب عملي وميداني داخل المدرسة وخارجها

- مكافآت مالية أثناء فترة التدريب العملي

- فرص تعيين بعد التخرج للطلبة المتميزين مع شركاء الصناعة القطاع الخاص

مصروفات مدرسة ايجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية

أوضحت وكيل وزارة التعليم أن الدراسة في مدرسة ايجيبت جولد بالعبور للتكنولوحيا التطبيقية ضمن بدائل الثانوية العامة لطلاب الإعدادية 2024 مجانيه ومنحة حكومية مجانية، كما أن الطالب أو الطالبة يحصل على راتب يصل إلى 700 جنيه نظير التدريب العملي في ورش كبري شركات المجوهرات إيجيبت جولد الشريك الفني والجهة المشرفة على المدرسة.

تنسيق مدرسة إيجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية

أضافت وكيل وزارة التعليم أن مدرسة ايجيبت جولد للتكنولوجيا تمنح الدراسة فيها الطالب بعد مدة الدراسة الـ3 سنوات دبلوم فني في تخصص تصنيع المجوهرات والحلي معتمد دوليا، ويصل تنسيق المدرسة العام الماضي إلى 250 درجة، حيث يتم اختبار المتقدمين وترتيب الناجحين في اختبارات المدرسة تنازليا بالأعلي مجموعا.

أشارت وكيل وزارة التعليم إلى أن الكليات المتاحة بعد مدرسة إيجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية بعد الإعدادية 2024 هي:

- كليات الهندسة والتكنولوجيا المتوفرة ضمن تنسيق الجامعات لخريجي التعليم الفني في هذا المجال ومنها الجامعات التكنولوجية

- كليات الفنون التطبيقية

- كلية التربية قسم التكنولوجيا التطبيقية

- كليات التكنولوجيا التطبيقية

-بعض اقسام كليات الهندسة