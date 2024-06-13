إغلاق حمام سباحة مركز شباب مدينة شبين القناطر لمخالفته ضوابط الأمان

واصلت مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، بالتعاون مع الاتحاد المصري للغوص والانقاذ، اليوم، من داخل إدارة شبين القناطر، وإدارة شباب الخانكة، أعمال لجنة المتابعة، المشكلة برئاسة الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة، تفقد حمامات السباحة التابعة للمديرية للتأكد من الالتزام بالضوابط والمعايير الخاصة بتشغيل حمامات السباحة، وتوافر عوامل الأمن والسلامة وتنفيذ الكود المصري لتشغيل حمامات السباحة والصادر من الاتحاد المصري للغوص والانقاذ ووزارة الشباب والرياضة.

اغلاق حمام سباحة مركز شباب مدينة شبين القناطر

أسفرت أعمال لجنة المتابعة عن إصدار قرار بإغلاق حمام سباحة مركز شباب مدينة شبين القناطر، لعدم الالتزام بالضوابط والتعليمات الواردة من الوزارة والاتحاد المصري للغوص والانقاذ، على أن يعاد فتحه وتشغيله بعد التأكد من الالتزام بالضوابط والمعايير والشروط اللازمة للتشغيل.

كما تلاحظ وجود بعض الأخطاء والملاحظات البسيطة، والملاحظات الإدارية في حمامات السباحة الأخرى التي جرى متابعتها، ووجهت اللجنة بتلافيها في أقرب وقت، والتأكيد على أنه في حال عدم التلافي، سيتم التوصية بإغلاق الحمامات لحين الالتزام بالضوابط الواردة، وتوفير عوامل الأمن والسلامة، وتنفيذ المعايير اللازمة للتشغيل.

وتضمنت أعمال اللجنة، متابعة حمامات السباحة الواقعة في نطاق إدارة شباب شبين القناطر، وإدارة شباب الخانكة.

وفي شبين القناطر جرى متابعة حمام سباحة مركز شباب مدينة القناطر، ومركز شباب الأحراز، مركز شباب طحانوب، بينما في إدارة شباب الخانكة، تفقدت حمام سباحة نادى الخانكة، مركز شباب كفر عبيان، ومركز شباب مدينة الخانكة، ومركز شباب 23 يوليو، ومركز شباب الخصوص.