ذروة الموجة الحارة تسجل 48 درجة مئوية.. هل تستمر حتى عيد الأضحى 2024؟

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة والظواهر الجوية، مشيرة إلى استمرار ذروة الموجة الحرارة الشديدة على أغلب الأنحاء، حتي يوم السبت الموافق وقفة عرفة 2024.

ذروة الموجة الحارة

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن ذروة الموجة الحارة، تكون يومي الجمعة والسبت، محذرة من ارتفاع درجات الحرارة يومي الجمعة إلى 48 درجة مئوية، خاصة على جنوب البلاد، بينما تصل 43 درجة مئوية على القاهرة الكبرى والوجه البحري.

وأضافت الأرصاد الجوية أنه خلال يومي الجمعة والسبت، يسود طقس شديد الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء، ويكون حارًا على السواحل الشمالية الشرقية، مائلاً للحرارة ليلاً على أغلب الأنحاء، ومعتدلاً على السواحل الشمالية، كما تنشط الرياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة يومي الخميس والجمعة ذروة الموجة الحارة:

درجات الحرارة غدا الجمعة

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 43 درجة والصغرى 28 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 36 درجة والصغرى 25 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 44 درجة والصغرى 31 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 45 درجة والصغرى 29 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 47 درجة والصغرى 31 درجة مئوية.

درجات الحرارة السبت

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 43 درجة والصغرى 29 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 33 درجة والصغرى 24 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 44 درجة والصغرى 32 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 45 درجة والصغرى 30 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 48 درجة والصغرى 32 درجة مئوية.