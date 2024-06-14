الحكومة تعلن عن طرح جديد لوحدات إسكان اجتماعي لمحدودي ومتوسطي الدخل.. عاجل

علمت «الوطن» من مصادرها بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة أن صندوق الإسكان الاجتماعي يستعد الآن لطرح وحدات لمحدودي ومتوسطي الدخل بعدة مدن.

وتنشر «الوطن» خلال التقرير التالي أبرز وأهم ملامح الطرح الجديد، وأبرز وأهم الشروط والمستندات المطلوبة من المتقدمين، وهي كالتالي:

1 - يضم الطرح الجديد وحدات سكنية بمشروع الإسكان الأخضر بعدة مدن جديدة، وهي: العاشر من رمضان وأسوان الجديدة والعبور الجديدة، وحدائق أكتوبر، وحدائق العاصمة شرق القاهرة.

2 - يضم اطرح وحدات سكنية جديدة كاملة التشطيب وجاهزة للسكن الفوري بمساحات تبدأ من 75 مترا، وتصل إلى 120 مترًا.

3 - من المتوقع طرح وحدات سكنية في: « أكتوبر الجديدة، حدائق أكتوبر، العاشر من رمضان، 15 مايو، العبور الجديدة، بدر، حدائق العاصمة، دمياط الجديدة، المنصورة الجديدة، برج العرب الجديدة، المنيا الجديدة، بني سويف الجديدة، أسيوط الجديدة، سوهاج الجديدة، أخميم الجديدة، قنا الجديدة وأسوان الجديدة».

الأوراق المطلوبة للتقديم

كانت مي عبد الحميد، رئيس مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أعلنت أن المستندات المطلوبة للتقديم على حجز وحدات الإسكان الاجتماعي بالمدن الجديدة تتضمن التالي:

1. صورة الرقم القومي للزوج والزوجة.

2. صور شهادات ميلاد الأبناء.

3. إيصال مرافق «غاز، كهرباء، مياه».

4. شهادة دخل من جهة العمل أو محاسب.

5- صورة من عقد إيجار الوحدة التى يقيم بها المتقدمين .

6- قيد عائلي مميكن .

7- قسيمة زواج مميكنة.

8- برنت تأمينات إن وجد.

شروط حجز وحدات الإسكان الاجتماعي 2024:

1. أن يبدأ سن المتقدم لحجز الوحدة السكنية من 21 سنة ويصل حتى 50 سنة.

2. يمكن للأسرة الواحدة الحصول على وحدة سكنية واحدة.

3. عدم استفادة المتقدم للحجز من مبادرات التمويل العقاري قبل ذلك.

4. أن يكون المتقدم للحجز غير مستفيد بأي وحدة من وزارة الإسكان أو قطعة أرض، أو يمتلك وحدة أو قطعة أرض بشكل خاص.

5. أن يكون المتقدم من أبناء المحافظة أو المقيمين بها أو المرتبط بها عملًا أو بإحدى المدن الجديدة التابعة لها أو المحافظات المجاورة.

وشدد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، على ضرورة الالتزام بتنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي في المدن الجديدة، وذلك في المواعيد المحددة مسبقا وبأفضل جودة ممكنة.