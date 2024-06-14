غينيا الاستوائية تدعم غزة بـ500 ألف يورو.. وتشكر مصر على جهودها في حل الأزمة

وجه تيودورو أوبيانج مانج، نائب رئيس جمهورية غينيا الاستوائية، الشكر لمصر على جهودها في تخفيف الأزمة بقطاع غزة، معربا عن تقديره العميق لما لمسه من جهود الهلال الأحمر المصري، واصفا إياه بالعمل غير المسبوق، متمنيا الاستمرار فيه لمساعدة الأهالي بغزة.

قدم نائب رئيس جمهورية غينيا الاستوائية باسم جمهورية غينيا الاستوائية، تبرعا لدعم المساعدات والتخفيف عن قطاع غزة بقيمة 500 ألف يورو، خلال لقائه بنيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي.

الاستفادة من الخبرة المصرية

وأعرب عن إعجابه بغرفة عمليات الهلال الأحمر المصري، مطالبا الاستفادة من الخبرة المصرية في إنشاء غرفة مماثلة بجمهورية غينيا الاستوائية، وهو الأمر الذي رحبت به وزيرة التضامن الاجتماعي، موجهة بتقديم الدعم الفني الكامل في هذا الأمر.

إعادة الروابط بين الأسر وأفرادها

وفي سياق متصل، أكد الهلال الأحمر، أن من أسمى مهامه هي إعادة الروابط بين الأسر وأفرادها الذين فرقتهم ظروف النزاعات أو الكوارث أو الهجرة، وفي هذا الصدد عقد الهلال الأحمر المصري على مدار يومين متتاليين تدريب لعدد من متطوعي فروع الهلال الأحمر بعدة محافظات على مستوى الجمهورية، الذي تناول عددًا من المحاضرات والأنشطة التي تسعى بشكل كبير لتنمية قدرات المتطوعين على مهارات وأساليب البحث عن المفقودين في السياقات المختلفة بصفتهم أول المستجيبين في الأحداث المختلفة.