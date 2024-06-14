رفع حالة الطوارئ في مستشفيات بنها الجامعية استعدادا لعيد الأضحى

أكد الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، رفع حالة الطوارئ بالمستشفيات الجامعية استعدادا لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

حسن معاملة المرضى

ووجه رئيس الجامعة بضرورة توافر الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة، وتواجد التخصصات الطبية وفرق التمريض طوال أيام العيد لاستقبال أي حالات مرضية، مشددا على حسن معاملة المرضى وذويهم والمساهمة في تخفيف المعاناة عنهم.

تطوير المستشفيات الجامعية

وأشار إلى أن الجامعة حريصة على تطوير المستشفيات الجامعية، وزيادة القدرة الاستيعابية لها بهدف تقديم خدمة طبية وتعليمية متميزة لأهالي محافظة القليوبية والمحافظات المجاورة.

من جانبه، قال الدكتور محمد الأشهب عميد كلية الطب، إنه تم رفع درجة الاستعداد بأقسام الاستقبال والطوارئ والأقسام الحرجة خلال الاحتفال بالعيد، وتوفير كميات كافية من أكياس الدم ومشتقاته للتعامل مع الحالات الطارئة.

وأوضح الدكتور عمرو الدخاخني المدير التنفيذي لمستشفيات بنها الجامعية، أنه تم تشكيل غرفة عمليات لتلقي أي بلاغات على مدار الساعة، بالإضافة إلى تنظيم الإجازات والراحات والعمل على تواجد الأطباء وأطقم التمريض ومضاعفة النوبتجيات على كافة المستويات خلال فترة عيد الأضحى المبارك لتقديم الخدمة العلاجية اللازمة للمترددين على المستشفيات الجامعية.