إطلاق فعاليات دوري الأسرة المصرية بالقليوبية.. «أنشطة وترابط»

أطلقت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة القليوبية، اليوم، فعاليات دوري الأسر المصرية، بالتعاون مع اللجنة الوطنية للتربية الإيجابية، ومنظمة اليونيسيف والإدارة العامة للقاعدة الشعبية بالإدارة المركزية للتنمية الرياضية بوزارة الشباب والرياضة.

أقيمت الفعاليات بمركز شباب 15 مايو، بهدف تعزيز الروابط الأسرية من خلال الأنشطة الرياضية والثقافية المتنوعة، تحت رعايه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وتوجيهات الدكتور عمرو حداد رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بوزارة الشباب والرياضة، والدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية.

شهد حفل الافتتاح حضور الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، والدكتورة غادة جمال الدين مدير عام الإدارة العامة للقاعده الشعبية بالإدارة المركزية للتنمية الرياضية، والدكتور سامح منصور مدير إدارة المشروعات القومية.

دورى الأسر المصرية

من جانبه، أوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية أن دوري الأسر المصرية يُقام سنويًا، ويهدف إلى غرس روح التعاون بين الأسر، وعمل علاقات اجتماعية بين الأسر وبعضها والتعاون بين أعضاء الفريق، وزيادة الترابط بين أفراد الأسرة الواحدة، من خلال ممارسة الرياضة والنشاط البدني.

مشروع النسور للياقه البدنيه

وعلى هامش الاحتفال، تفقد الحضور مشروع النسور للياقة البدنية، والمقام بمركز شباب 15 مايو، ضمن مشروعات الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بوزارة الشباب والرياضة والإدارة العامة للقاعدة الشعبية، والذي تضمن عروضا رياضية، تهدف لرفع اللياقة البدنية.