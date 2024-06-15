«مياه سوهاج» تنظم حملات لتوعية المواطنين بترشيد الاستهلاك

كثفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج من خلال إدارات «التوعية واستطلاع الرأي والمشاركة المجتمعية»، الحملات التوعوية للمواطنين بمختلف شرائحهم وأعمارهم، استعدادًا لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وتنفيذًا لتوجه الدولة بترشيد استهلاك المياه والحفاظ عليها، وتعظيم الاستفادة من كل قطرة مياه والتخلص الآمن من مخلفات الصرف الصحي.

توعية المواطنين بعدم الإسراف في المياه

وقال المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج في تصريحات صحفية، إن حملات التوعية شملت جميع مناطق وأحياء محافظة سوهاج، وجرى تنظيم ندوات تثقيفية لأصحاب محال الجزارة والمارة بالأسواق، ضمن برنامج توعوي مكثف لتوعية المواطنين بعدم الإسراف في المياه وترشيد استهلاكها، وكيفية التخلص الآمن من مخلفات الأضاحي.

فرق صيانة فنية جاهزة لسرعة التدخل

وأكد أهمية تكثيف حملات التوعية المختلفة قبيل عيد الأضحى المبارك تزامنا مع زيادة استهلاك المياه الذي يواكب عمليات ذبح الأضاحي، موضحًا أن الخط الساخن 125 يعمل على مدار الساعة لتلقي استفسارات المواطنين والشكاوى المختلفة، وهناك فرق صيانة فنية جاهزة لسرعة التدخل ومواجهة أي أعطال بالمحطات أو أعمال طارئة أو أزمات.